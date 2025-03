Rahm deja atrás dos meses frenéticos tras pasar por cinco países y se enfoca en el Masters de Augusta

Carlos Nieto Martes, 18 de marzo 2025, 00:41 Comenta Compartir

Mientras la plana mayor del golf se reunía en Florida en el prestigioso The Players, considerado el 'quinto grande', los 'rebeldes' del LIV afrontaban en Singapur el último de los cuatro torneos en Asia que han dado el pistoletazo de salida a la temporada de la liga saudí. Jon Rahm, quinto en el Sentosa Club, ya se encuentra en Estados Unidos, de donde no saldrá hasta pasado el primer grande del curso. El Masters asoma a la vuelta de la esquina. Se celebrará del 10 al 13 de abril, una semana después del LIV de Miami, el úlimo torneo que disputará el vizcaíno antes de afrontar el certamen de Augusta que conquistó en 2023 y que no pudo defender en la pasada edición, en la que incluso sufrió para pasar el corte.

Siguientes torneos LIV Miami. Trump National, 4-6 abril

Masters. Augusta, 10-13 abril

LIV México. Chapultepec, 25-27 abril

LIV Corea. Jack Nicklaus, 2-4 mayo

PGA Championship. Quail Hollow, 15-18 mayo

Rahm comenzó la temporada en el circuito europeo, en un Dubai Desert Classic donde no se coló entre los mejores para competir el fin de semana. Después pasó a la dinámica LIV, la de la competición a tres días, sin eliminaciones y con música a todo volumen. Novedades a las que se sumó la celebración del primer torneo nocturno. Riad, 'anfitrión' del campeonato, subió el telón de la campaña en la que el genio de Barrika defiende el anillo de campeón. Allí fue segundo a solo dos golpes de Meronk. Hasta la fecha ha sido el mejor resultado de un Rahm que está batiendo los récords del LIV gracias a su regularidad.

En los doce torneos que completó en 2024 –se retiró en Houston por la lesión que le impidió estar en el US Open– terminó entre los diez primeros, al igual que en los cuatro disputados este año. También encadena siete certámenes jugando bajo par todos los días, es decir, 21 vueltas. Del escaso público congregado en Arabia se pasó a la gran fiesta de Adelaida, una de las citas más esperadas por la masiva afluencia de espectadores que se congregan en este rincón de Australia. Rahm fue sexto y el ganador fue Joaco Niemann, el mismo que se ha impuesto en Singapur para pasar a liderar la clasificación general por delante del vizcaíno (84,66 frente a 66,70 puntos). Entre medias la liga pasó por Hong Kong, donde el doble ganador de 'majors' no pasó de la sexta plaza y el campeón fue Sergio García.

Familia

En dos meses Rahm, que ha caído del puesto 59 al 65 del mundo, ha pasado por cinco países, todos ellos muy lejos de Scottsdale, Arizona, donde vive junto a su mujer Kelley Cahill y sus tres hijos. Tiempo ahora para pasar más tiempo con la familia y preparar el momento clave de la temporada. Su juego ha sido sólido, pero solo en Riad peleó por el título, su objetivo. Afrontará un torneo más antes del Masters, el LIV de Miami, que se celebrará en la semana previa, algo que no le suele agradar.

Ranking mundial Rahm cae del puesto 59 al 65, mientras que en la clasificación del LIV es segundo tras Niemann

Entre Augusta y el siguiente grande, el PGA Championship que acogerá Quail Hollow (Charlotte) del 15 al 18 de mayo, Rahm competirá en los LIV de México (25-27 de abril) y Corea (2-4 de mayo). Otro largo viaje este último, aunque tendrá una semana entre medias antes del siguiente 'major'.