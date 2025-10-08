Rahm busca el póquer en Madrid

Fiel a su cita con el Open de España, Jon Rahm buscará desde este jueves a partir de las nueve y media de la mañana ... en el Club de Campo Villa de Madrid su cuarto título en el ya clásico torneo del circuito europeo. El de Barrika se proclamó campeón en este mismo escenario en 2019 y 2022 –en 2018 lo hizo en el Centro Nacional de Golf– y busca ahora el póquer de trofeos subido todavía a la gigantesca ola de la Ryder Cup conquistada a finales de septiembre en Nueva York frente a la desquiciada afición estadounidense. De conseguirlo, superaría nada menos que a Severiano Ballesteros, referente y gran ídolo del vizcaíno por su juego y por su carácter ambicioso aún en los peores momentos.

Rahm es de nuevo el principal reclamo de una competición con un cartel de lujo muy asentada en el calendario otoñal y que concede un buen puñado de puntos para quienes quieran estar en las finales de Dubái a mediados de noviembre y todavía no tengan el pasaporte asegurado. Además, quien se proclame vencedor el domingo tendrá plaza directa para Augusta y el Abierto Británico, un enorme doble premio al que aspiran numerosos profesionales de los diferentes circuitos del planeta.

La organización tenía claro que el ganador del US Open y de la chaqueta verde debía integrar el partido estelar en las dos primeras jornadas y ha decidido que comparta partido con Ángel Hidalgo, sorprendente vencedor en la capital el pasado año, y Shane Lowry, compañero en el equipo continental de la Ryder y un fijo en las calles y los greenes de los grandes eventos internacionales.

La temporada ha sido muy exigente y ha estado cargada de torneos –además de la exitosa Ryder–, pero el vizcaíno tenía claro que quería estar otra vez en Madrid. «Para dar todas las razones por las que vuelvo a casa… Sí te digo las más importantes, si no algo a nivel personal, porque quiero ganar el torneo, quiero seguir teniendo cierta… importancia no es la palabra, creando esa historia en España. Seve lo ganó tres veces, si puedo llegar a cuatro, espectacular. Y si hay alguien que lo ganó cuatro, pues cinco. Es como lo veo. He tenido suerte de ser campeón de España desde cadete hasta absoluto y poder unir esas etapas es un honor para mí. Hacerlo tan rápido en mi carrera, todavía más. Pero, mayormente, porque considero que es mi deber. Si no fuese por Seve, Miguel Ángel, Chema (Olazabal), Sergio (García) y por muchos golfistas, yo no estaría aquí. Así que en cierta manera entiendo que es mi labor venir, jugar el Open de España, que vengo encantado, pero entiendo que es mi deber», declaró en el acto de presentación oficial del open.

Con Alcaraz

Rahm, que ayer se dejó ver en el club madrileño en compañía de Carlos Alcaraz mientras estudiaba algunos detalles del recorrido, no alza un trofeo en un torneo indvidual desde septiembre de 2024, cuando ganó el LIV de Chicago. Este año ha sido el mejor en la liga saudí, pero no ha acabado en primera posición en ninguna cita. Se ha impuesto al resto gracias a una regularidad espectacular que le ha llevado a estar en el top-10 en la inmensa mayoría de las competiciones. El Open de España sería el mejor escenario para romper esta racha.