Jon Rahm, con Carlos Alcaraz en el club madrileño mientras analiza los detalles del recorrido. Open de España

Rahm busca el póquer en Madrid

El de Barrika arranca este jueves una nueva participación en el Open de España con el objetivo de sumar cuatro títulos y superar a su ídolo Ballesteros

Iván Orio

Iván Orio

Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:59

Fiel a su cita con el Open de España, Jon Rahm buscará desde este jueves a partir de las nueve y media de la mañana ... en el Club de Campo Villa de Madrid su cuarto título en el ya clásico torneo del circuito europeo. El de Barrika se proclamó campeón en este mismo escenario en 2019 y 2022 –en 2018 lo hizo en el Centro Nacional de Golf– y busca ahora el póquer de trofeos subido todavía a la gigantesca ola de la Ryder Cup conquistada a finales de septiembre en Nueva York frente a la desquiciada afición estadounidense. De conseguirlo, superaría nada menos que a Severiano Ballesteros, referente y gran ídolo del vizcaíno por su juego y por su carácter ambicioso aún en los peores momentos.

