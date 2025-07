Marcos Llorente alucina con Rahm en Valderrama: «Es una pasada»

Marcos Llorente es uno de esos deportistas a los que le ha picado el mosquito del golf. Pau Gasol, Rafa Nadal, Carlos Alcaraz o Aritz ... Aduriz también cayeron rendidos a sus encantos. Este último, de hecho, estuvo con Jon Rahm el miércoles durante el final de la ronda de prácticas del vizcaíno. Un día después ha sido el turno del futbolista del Atlético, que participa en el LIV de Valderrama en el tradicional Pro-Am previo a la competición, un torneo en el que profesionales comparten recorrido con amateurs. Le han puesto con uno de los principales reclamos del circuito saudí: Rahm. Alucina al verle jugar.

«Para los que poco a poco nos estamos metiendo en el golf verle jugar de cerca, aprender de él, es una pasada», reconoce el exjugador del Alavés, que lleva «dos o tres años» en el golf, aunque su ajetreada agenda en un equipo que cada año disputa Champions e incluso el reciente Mundial le impide ser más constante. «Suelo venir en verano a Marbella y aquí hay 'campazos'. Intento darle lo máximo posible. A Valderrama nunca había venido, es alucinante. Una experiencia para toda la vida», añade el futbolista madrileño.

«Poco a pcoco vamos bajando el hándicap, mi mujer también se ha apuntado a clases. Es un deporte que te permite conectar con la naturaleza y socializar con amigos, familia... Y no es tan agresivo como el tenis o el pádel, para nosotros eso es importante», añade el internacional español. ¿Y el Cholo Simeone no se apunta al golf? Le ha preguntado este periódico. «Uf, qué va. No le veo», respondió con sinceridad el futbolista, el único junto a Koke de la plantilla rojiblanca en probar en este deporte. «Yo soy el mejor, para que veas como esta el nivel», bromeó. Sí que juega el navarro César Azpilicueta, sin equipo desde que terminara su vínculo con los del Metropolitano en el Mundial.

Llorente y Rahm coincidieron en diciembre de 2023 en un hotel de Bilbao antes del partido ante el Atlético en el que el 'León de Barrika' hizo el saque de honor en San Mamés por su triunfo en el Masters aquel año. «Estuvimos cinco minutos hablando con él», cuenta a EL CORREO el colchonero, acompañado en la exhibición por el delegado del Atlético, el segoviano Pedro Pablo Matesanz, y de una jugadora amateur, Cristina Felip, hándicap 2. Todos sacaron partido a compartir nueve hoyos con el doble ganador de majors en una soleada mañana. Completaron los nueve restantes de la mano de Caleb Surratt, el joven estadounidense de 19 años compañero de Rahm en la Legión XIII.

Familia de Jon Rahm

El Pro-Am de Valderrama incluye a un nutrido grupo de personalidades. El propio Aduriz también ha participado en un evento que ha contado también con el torero Enrique Ponce, el chef José Andrés, el CEO del LIV Scott O'Neil e incluso Edorta y Eriz Rahm, padre y hermano de Jon. Para los amateurs supone una oportunidad única de aprender de los mejores y disfrutar de un campo de clase mundial. Para los profesionales es una de las últimas tomas de contacto con el terreno antes de que este viernes, a la una del mediodía, empiecen los 54 hoyos que separan a otros tantos jugadores del triunfo.