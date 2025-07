Jon Rahm, sobre la renovación de Nico Williams: «Como deportista yo no voy a juzgar a que él tome una decisión por mejorar» El golfista vizcaíno celebra que el futbolista del Athletic siga hasta 2035 de rojiblanco: «Igual empieza una costumbre de quedarse, el equipo mejora y tenemos más opciones de títulos»

Carlos Nieto Enviado especial. Sotogrande (Cádiz) Jueves, 10 de julio 2025, 01:41

Jon Rahm atiende a EL CORREO antes de iniciar este viernes su asalto al LIV de Valderrama. También ha hablado de la renovación de Nico Williams.

– Hace un año entendió que Nico Williams quisiera fichar por el Barcelona. Como aficionado estará más tranquilo, ahora que el rojiblanco ha firmado hasta 2035.

– Claro, estoy muy contento de que se quede diez años más. Ha renovado hasta 2035, no es que sean dos años. Como athleticzale siempre pensamos qué hubiese pasado si todos los buenos jugadores se hubiesen quedado. Los Llorente, Javi Martínez, Ander Herrera, con lo bien que estaban jugando... Aunque entiendo que quieran salir, sea por lo que sea: intentar ganar tíulos, por tener un cambio, ir a otro club...

– La tendencia parece revertirse.

– Ahora que tenemos muy buenos jugadores y no se nos va Nico igual empieza una costumbre de quedarse, quién sabe. Acabamos de quedar cuartos, igual empezamos a coger esa racha, mejorar como equipo y tener más opciones de títulos. Como deportista yo no voy a juzgar a que él tome una decisión por mejorar. Yo en su día cambié de TaylorMade a Callaway (dos marcas), que igual fue un paso menor que irme al LIV, pero sigue siendo un cambio por lo económico y porque creo que me puede ayudar. El Athletic es casi como una religión y cuando uno se nos va nos duele.

– ¿Irá a ver algún partido de Champions?

– Estará complicado, si puede ser sí. Si hubiesen llegado a la final de la Europa League lo hubiese intentado, ya vi que vino Rory (McIlroy, aficionado del Manchester United). No sé si podré, pero lo intentaré.