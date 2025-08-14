Duelo final de Rahm en Chatham Hills

José Félix Cachorro Bilbao Jueves, 14 de agosto 2025, 20:29 Comenta Compartir

El circuito LIV llega a su fin sin tener decidido quién será el rey de 2025. Sólo puede quedar uno entre Jon Rahm y Joaquín Niemann, ya que el resto de los jugadores no ha recogido la cosecha suficiente de méritos a lo largo de la temporada para presentarse en el último combate con posibilidades de ceñirse la corona. El vizcaíno, vigente campeón, aspira a retener el título tras imponerse al chileno el curso pasado.

Todo se dilucidará desde este viernes hasta el domingo en las calles de The Club at Chatham Hills, un escenario cercano a la ciudad estadounidense de Indianápolis con colinas onduladas, áreas boscosas y fuentes. Se trata de un espacio que propone muchos desafíos al jugador y cuyo diseñador, el legendario arquitecto Pete Dye, construyó un campo con bunkers muy complicados, obstáculos de agua y greenes muy rápidos.

Al final de las tres rondas en Indianápolis, Rahm tendrá que haber remontado los más de doce puntos que le saca Niemann si quiere ganar de nuevo la clasificación individual del LIV y los casi 15,5 millones de euros destinados al vencedor. Al chileno le basta con acabar en la segunda plaza si el vizcaíno le supera. Si el de Barrika es segundo en solitario, su rival debería terminar cuarto empatado o peor para que Rahm logre la victoria final. Se dan múltiples combinaciones según la posición de ambos en la tabla ya completados los 54 hoyos, por lo que la calculadora será este fin de semana más necesaria que nunca para conocer al momento quién cuenta con más opciones de alcanzar el máximo objetivo.

Aunque Rahm admite que no ha desarrollado su mejor juego en los últimos meses, también apunta que «no quiero dejar nada al azar. Si hubiera ganado en Chicago, ahora todo se decidiría por quién queda más arriba». En Chicago llegó a pelear por sumar su primera victoria del curso, aunque Dean Burmester se impuso al valenciano Josele Ballester y al vizcaíno en el play-off de desempate. Sin ningún triunfo en las citas anteriores, el vizcaíno se presenta con una envidiable regularidad gracias a que ha acabado siempre entre los diez primeros, salvo una undécima plaza, incluidos tres subcampeonatos. Su adversario está rubricando «la mejor temporada» de su carrera, con cinco torneos conquistados en la actual edición de la gira saudí.

Talante optimista

«Creo que todavía necesito ganar esta semana. Si gano, básicamente me aseguro todo, a menos que 'Joaco' termine segundo en solitario. Para mi satisfacción personal, lograr esa victoria cerraría el año de una manera muy, muy bonita», explicó el de Barrika el pasado miércoles. Sabe que aún le falta recuperar su mejor versión porque, según reconoce, «en los últimos dos años, lo mejor que he mostrado ha sido un B+; mi juego A no lo he visto en bastante tiempo». Aun así, se siente más optimista porque «veo que la tendencia está cambiando y estoy jugando mejor en los últimos torneos». Se enfrentará a un Niemann al que lanza halagos. «Ganar cinco veces en cualquier lugar y en cualquier momento es increíble. Me quito el sombrero ante él por lo que ha logrado. «Es un competidor fantástico, un golfista fantástico y también una gran persona», dijo el vizcaíno. La admiración es recíproca. El chileno expresa de su principal contrincante que «siempre está ahí. Nunca se deja llevar. Es divertido jugar con alguien que te motiva a ser mejor, a volver a casa e intentar mejorar, a volver aquí e intentar vencerlo».

Niemann y Rahm se verán cara a cara desde el primer hoyo. Las previsiones meteorológicas contemplan un tiempo agradable en Indiana. Será un auténtico duelo al sol entre dos caballeros en Chatham Hills.

Dispuesto a cambiar leche por champán y besar unos ladrillos Donde fueres haz lo que vieres, sobre todo si es para festejar un feliz acontecimiento. Jon Rahm se encuentra en la tierra de las míticas 500 Millas de Indianápolis y el lunes visitó la famosa pista ovalada Motor Speedway. En caso de victoria, el de Barrika dijo que «estaría bien celebrarlo allí, y lo de sustituir el champán por la leche sería algo divertidísimo. No me importaría tomarme una foto besando el ladrillo porque me parece una tradición genial». El golfista se refería a dos tradiciones del circuito de carreras automovilísticas. En lugar de la bebida espumosa, los campeones de las 500 Millas toman leche, una tradición iniciada en 1936. Fue entonces cuando Louis Meyer pidió un vaso de leche fría para refrescarse tras conseguir su tercera victoria. La costumbre no se instauró de forma definitiva hasta veinte años más tarde, cuando un empresario del sector lácteo, con el fin de promocionar sus productos, comenzó a premiar económicamente a los ganadores que repitieran el gesto de Meyer. Este hábito se respetó desde 1956 pero se interrumpió en 1993, cuando Emerson Fittipaldi fue el más rápido en Indianápolis. En lugar de aceptar la leche, el gran piloto brasileño prefirió hidratarse con zumo de naranja de una marca propia. Aquella decisión generó tantas críticas que nunca más se repitió la herejía a los ritos de Motor Speedway. Los vencedores en la actualidad pueden elegir entre leche entera o descremada, y los jefes de los mecánicos reciben su recompensa líquida. Hoyos dentro del circuito Rahm también está dispuesto a rendir respeto a una estrecha franja del suelo original del autódromo, construido con adoquines a principios del siglo XX. Los ganadores en Indianápolis se agachan y besan los ladrillos que aún se conservan en la línea de meta, llamados Brickyard. Las carreras y el golf están muy unidos en estas latitudes. Dentro del mismo escenario de las 500 Millas, con capacidad para 400.000 espectadores, existen cuatro hoyos de golf en una zona verde con árboles y dos lagunas. Todo cabe en la instalación más grande del mundo.

