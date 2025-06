El Bizkaia Open batirá esta semana otro récord de participación en Meaztegi

Meaztegi lo tiene todo listo. Siempre luce un aspecto impecable el campo vizcaíno, pero esta semana acoge por cuarta ocasión el PGAe Bizkaia Open. El ... torneo reúne a la gran mayoría de las promesas españolas que utilizan el terreno levantado sobre las antiguas minerías de Triano para acelerar en sus carreras, pero también a veteranos para con su experiencia plantar cara a la savia nueva del golf nacional. Se trata de la segunda estación del circuito TUMI, que tuvo su estreno hace dos meses en Izki, enclavado en la Montaña Alavesa y, como Meaztegi, diseñado por la leyenda Severiano Ballesteros.

El Abierto vizcaíno, que cuenta con el patrocinio de EL CORREO, sigue de enhorabuena porque batirá de nuevo su récord de participación. A falta de conocer la lista definitiva, alrededor de 150 jugadores estarán presentes en Meaztegi. La cita se ha convertido en imprescindible para la plana mayor del golf español y vasco. Nadie se la quiere perder. Una cifra, por ejemplo, similar a los 156 que tuvo el reciente US Open. El certamen se celebrará de viernes a domingo, estableciéndose un corte para la última jornada, a la que accederán los cuarenta mejores de los dos primeros días.

«Es el mejor torneo del circuito con diferencia. Todos quieren aprender de él», expresó Freddy Borrás, director de la PGA España. A su lado estuvo ayer el gerente de Meaztegi, Carlos Roca, para dar las últimas pinceladas del torneo. Ambos participaron en un almuerzo informativo cuyo preludio fue el tradicional torneo de putt de la Prensa en el putting green del campo de prácticas.

Al detalle Formato. Tres días, de viernes a domingo. Stroke play con corte de 40 jugadores para el último día. La entrada es gratuita.

Horarios. A falta de confirmación oficial, las salidas serán a partir de las 9 horas.

Palmarés. En 2022 se impuso el navarro Asier Aguirre. En 2023 lo hizo el donostiarra Borja Martín, alumno de Olazabal. Y en 2024 el navarro David Borda.

Por el recorrido de 6.154 metros (par 72) estos días ya se ejercitan quienes a partir del viernes busquen inscribir su nombre en un palmarés donde figuran ya Asier Aguirre (2022), Borja Martín (2023) y David Borda (2024). En la primera edición fue necesario un desempate que se alargó hasta cinco hoyos. De haberlo, será en el par 3 del hoyo 10. El navarro Aguirre se impuso a Gerard Piris y Marc Sabriá después de que los tres jugaran en -13.

Después se impuso con una tarjeta de -20, récord histórico, el donostiarra Martín, alumno de José María Olazabal, otro que no se perderá este torneo que tanto le gusta. Hace doce meses lo hizo el navarro Borda, que tras las dos primeras jornadas marchaba con -8. La decisiva no se pudo disputar por mal tiempo. El pronóstico refleja esta vez un sol radiante. Los partidos comenzarán a las nueve de la mañana. Borda no podrá revalidar su título porque le coincide con el Challenge Tour. Sí estarán, además de Olazabal, Aguirre y Martín. Otras caras conocidas que competirán serán las de Santi Luna, José Manuel Lara o Carlos Balmaseda.

Carácter solidario

El Bizkaia Open PGAe destaca por su carácter solidario. Mañana se disputa un Pro-Am benéfico al que acudirán exjugadores del Athletic como Manu Sarabia, Beñat Etxeberria o Markel Susaeta, y el domingo será el turno de otro Pro-Am al que acudirán unos 80 niños y niñas de todas las escuelas vascas en colaboración con 'Jon Rahm 4 Kids' y la Fundación Aladina. Los fondos serán para la Fundación DalecandELA, asociación de apoyo a enfermos de ELA y a la investigación de esta enfermedad.