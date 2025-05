El Santurtzi fleta un autobús al partido en el que se juegan la permanencia

Peru Olazabal Miércoles, 7 de mayo 2025, 18:01 Comenta Compartir

El Santurtzi se juega la vida en la jornada unificada de este próximo sábado a las 18.00 horas. El conjunto morado necesita ganar al Lagun Onak a domicilio y que el Pasaia pierda frente a la Cultural de Durango para asegurar la permanencia en Tercera Federación. De quedarse en el puesto en el que están, dependerían de si un equipo vasco asciende para mantener la categoría. Para ello, deben obtener mejor o el mismo resultado que el Urduliz, quien recibe al Beasain. Todo esto está en juego en el último compromiso liguero.

El cuadro santurtziarra no quiere caminar solo en este vital enfrentamiento. Quiere contar con el apoyo de su afición. Con el ánimo de facilitarle las cosas a aquellos que quieran apoyarles, organizarán un autobús a Azpeitia. La salida será ese mismo sábado, desde el parque de Santurtzi a las 16.00 horas. El regreso se realizará una vez finalice el encuentro. El coste del viaje será de quince euros, aunque indican que si se llena el autocar -55 personas-, ese precio se ajustará y rondará los diez euros. Asimismo, advierten de que si no se alcanza el mínimo de 35 inscritos, no podrán organizar el autobús. El plazo para apuntarse es hasta hoy, de 17.00 a 19.00 en el club.