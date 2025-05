El Santurtzi depende de si asciende un equipo vasco para mantenerse en la categoría

Peru Olazabal Lunes, 12 de mayo 2025, 17:55 Comenta Compartir

Concluida la temporada regular en Tercera Federación, aún quedan cosas por resolverse en esta categoría. Todavía falta por celebrarse el play-off de ascenso, que en el grupo vasco lo disputarán el Portugalete, Leioa, Beasain y Deusto. Los jarrilleros se medirán a los tomateros este próximo sábado a las 19.00 horas en Etxezuri y el próximo fin de semana en La Florida.

Los leioztarras se medirán al Beasain este fin de semana en Loinaz y el próximo en Sarriena. Los ganadores de cada enfrentamiento se verán las caras en busca del billete a la final por ese ansiado ascenso, contra el vencedor de otro grupo de la liga.

No obstante, no solo esos cuatro equipos se la juegan en esa fase de promoción. El Santurtzi venció su último encuentro de liga ante el Lagun Onak (1-4), pero no pudo escalar a la decimocuarta plaza, ya que el Pasaia empató a cero frente a la Cultural de Durango. Es por ello que, mientras los tres últimos -Urduliz, Padura y San Viator- descienden directamente a División de Honor, el decimoquinto queda a expensas de la fase de ascenso.

La permanencia del Santurtzi depende de que uno de los cuatro equipos vascos ascienda a Segunda Federación. En caso de que el finalista vasco perdiese contra el rival de otro grupo, descendería. Por lo tanto, el Santurtzi no sabrá su destino hasta el 22 de junio.