Gonzalo Alfaro celebra su gol del sábado junto a Eñaut Lete. Club Portugalete
Tercera Federación

Al Portugalete y al Santurtzi se les escapan los puntos

Los jarrilleros empataron a uno contra la Cultural de Durango y los morados cayeron por 1-3 frente al Pasaia

Peru Olazabal

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:52

El Portugalete y el Santurtzi llegaban a esta última jornada cargados de confianza por sus últimos resultados. El cuadro jarrillero, líder incontestable del grupo, visitó a la Cultural de Durango en Tabira tras cuatro triunfos consecutivos. Una racha que le hacía aventajar al Leioa y Aurrera Vitoria, segundo y tercer clasificado respectivamente, en ocho puntos. Una distancia muy holgada. Mientras, el Santurtzi recibió a un rival directo como el Pasaia, habiendo sumado cuatro de los últimos seis puntos posibles, que le permitieron alejarse a tres puntos de los puestos de descenso.

Pues bien, a ninguno los dos les fue todo lo bien que hubieran deseado. El conjunto jarrillero se puso pronto por delante, gracias a un tanto de Gonzalo Alfaro al cumplirse el primer cuarto de hora de choque. Sin embargo, un gol de penalti en el minuto 82, les impidió sumar una nueva victoria. Empate a uno que hace que les establece siete puntos por delante del segundo, que ahora es el Touring, por las derrotas del Leioa (0-3 contra el propio Tpuring) y Aurrera Vitoria (0-1 ante el Alavés C), y el empate del Derio (1-1 frente al Eibar C).

En cuanto al Santurtzi, a pesar de que empezó ganando con gol de Danel Elguezabal a los dos minutos de juego, terminó cayendo ante el Pasaia por 1-3 en San Jorge. Cabe tener en cuenta que, pese a ser el peor local, el cuadro pasaitarra también es el mejor visitante del grupo, con cinco victorias y un solo tropiezo en sus seis salidas. Esta derrota hace que los morados caigan una posición, siendo ahora decimocuartos, con dos puntos de renta sobre las posiciones de descenso.

