Portugalete y Santurtzi buscan dar continuidad a sus buenas dinámicas

Los equipos de la Margen Izquierda que militan en Tercera Federación atraviesan un momento dulce. Pese a ser el gran favorito al ascenso del grupo vasco, el Portugalete está incluso superando las expectativas. Después de sufrir su primera y única derrota de la temporada ante el Pasaia (0-1), los jarrilleros han ganado sus siguientes cuatro compromisos ligueros, estableciéndose líder incontestable, con ocho puntos de ventaja sobre Leioa y Aurrera Vitoria, segundo y tercero respectivamente.

Mientras, el Santurtzi sabía desde un principio que su lucha era muy diferente. Su batalla es la de tratar de mantener la categoría. Aun así, comenzó sumando cuatro de los primeros seis puntos posibles. Sin embargo, no ganó ninguno de los cinco encuentros posteriores, dándose de bruces con la cruda realidad. Aunque los morados ahora han recuperado la sonrisa. Dos victorias, un empate y una sola derrota en sus últimos choques les han hecho alejarse a tres puntos de los puestos de descenso.

Ahora ambas escuadras buscan darle continuidad a sus respectivos buenos momentos. El Portugalete buscará su décima victoria en doce jornadas este sábado a las 17.00 horas frente a la Cultural de Durango en Tabira. Los durangarras son novenos y también llegan en racha, ya que han ganado sus últimos dos partidos, contra el Derio (1-0) y el San Ignacio (0-1).

En el caso del Santurtzi, tratará de dar un nuevo golpe sobre la mesa en la lucha por la salvación. También juega mañana a las 17.00 horas, cuando recibirá al Pasaia en San Jorge. El conjunto guipuzcoano está justo por delante de los santurtziarras en la clasificación. El Pasaia es duodécimo y el Santurtzi es decimotercero, con un punto menos. Aunque los pasaitarras han perdido sus últimos cuatro envites, por lo que llegarán tocados.