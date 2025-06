El Portugalete, de nuevo con la miel en los labios

Peru Olazabal Portugalete Domingo, 8 de junio 2025, 21:20 Comenta Compartir

El Portugalete vuelve a quedarse con la miel en los labios. Después de la cruel eliminación del curso pasado, tirando el ascenso justo en el último instante, esta vez cayó con el Beasain, a un paso de la final del play-off. A los jarrilleros les bastaba con empatar tras las tablas de la ida y la mejor clasificación liguera. No obstante, el solitario tanto de Bengoetxea supuso su segunda derrota en La Florida de toda la temporada y su eliminación.

Club Portugalete Ibon González; Capa (Cuello, min. 73), Alba, Etxaniz, Alfaro; Quintana (Cortezón, min. 79), Arzu (Iñaki Bilbao, min. 62);Okolo, Villar (Crespo, min. 73), Barrera; Zorrilla. 0 - 1 Beasain KE Artetxe; Peral, Lazkano, Olasagasti, Sansinea; Pita (Beñat González, min. 87), Iriondo (Etxeberria, min. 67), Zubillaga, Eizagirre; Mendia (Lizaso, min. 74) y Bengoetxea (Borja López, min. 87). GOLES 0-1; Bengoetxea (min. 53).

Ninguno de los dos equipos quiso hacer experimentos al principio del encuentro, ni tomar demasiados riesgos. Una cita así no es muy propicia para hacerlos. Fue una primera parte muy similar a la de la ida entre dos equipos cerrados, caracterizados por su solidez defensiva y por no conceder espacios. Ambos prefieren esperar al error del rival para armar contraataques, pero no hubo demasiadas opciones para ello.

El Portugalete llevaba la iniciativa en cuanto a la posesión de balón se refiere, pero le costaba superar líneas ante un Beasain muy rocoso, al que cuesta horrores hacerle daño. Con el paso del tiempo, los jarrilleros ganaron cierta soltura, terminando con buenas sensaciones la primera mitad, pudiéndose ir incluso por delante en el marcador.

En el minuto 36, Aitor Villar dio un brillante pase por encima de la defensa a Okolo, quien estuvo listo para atacar el espacio, pero no estuvo tan certero en la definición, enviando el remate demasiado alto. Solo seis minutos después, el propio Villar robó un balón en campo contrario y trató de sorprender al guardameta con una buena vaselina, pero Artetxe metió la mano para enviar el esférico a córner. Justo después, los vagoneros también dispusieron de una buena oportunidad en un contraataque que finalizó Eizagirre, topándose con un atento Ibon González, que repelió la acción desde el suelo. Todo quedaba a expensas de lo que ocurriera en el segundo tiempo.

La escuadra portugaluja no salió bien del túnel de vestuarios y lo pagó caro. En el minuto 53, los guipuzcoanos realizaron una jugada sublime, a la que le puso el broche Bengoetxea con un recorte en el área pequeña para sentar a dos defensores y rematando a placer hasta el fondo de las mallas. A partir de ese momento, los jarrilleros sabían que sería complicado darle la vuelta al marcador frente a un Beasain tan solvente en la parcela defensiva. Bingen Arostegi sacó a toda la artillería en el tramo final. Aun así, apenas pudieron atravesar la muralla de los vagoneros. Solo Etxaniz pudo empatar con un remate de cabeza en un saque de esquina.