El Portugalete se muestra intratable y es cada vez más líder

Su triunfo ante todo un recién descendido de Primera División como el Real Valladolid (1-0) y su posterior emparejamiento con el Alavés en Copa ... del Rey parecen acaparar todos los focos en torno al Portugalete. No obstante, su hito copero no desvía la atención del auténtico objetivo de los jarrilleros, que no es otro que ascender a Segunda Federación. El cuadro portugalujo es un rodillo en liga. Nueve victorias, un empate y una derrota les convierte en líderes absolutos de su grupo, con una amplia ventaja de ocho puntos sobre sus perseguidores más directos.

El Portugalete ni siquiera ha necesitado un tiempo de adaptación tras realizar una revolución en su proyecto. Tiene cuerpo técnico nuevo, comandado por Egoitz Bilbao, y hasta 17 nuevos futbolistas en una plantilla que no llega a los 23 años de edad media. Pese a todo ello, ha comenzado lanzado la temporada. Solo ha tenido dos tropiezos. Un empate a uno contra el San Ignacio en la tercera jornada liguera y su única derrota hasta ahora, frente al Pasaia hace un mes (0-1). El resto son todo alegrías, sobre todo, en el momento actual, atravesando una gran racha de resultados.

El pasado domingo, los jarrilleros lograron su cuarto triunfo consecutivo en liga. Después de vencer a la Real Sociedad C (0-1), el Santurtzi (4-1) y el Zamudio (0-3), el conjunto portugalujo hizo lo propio ante un Aretxabaleta que llegaba a este envite tercero, empatado a puntos con el segundo -Lagun Onak-. El Portugalete comenzó por detrás en el marcador, pero acto seguido de encajar, Yeray Cuello logró devolver las tablas. Imanol Aranburu, que entró en el minuto 59, marcó el 2-1 cuando solo llevaba siete minutos sobre el verde.

Al encuentro no le faltó emoción. El Aretxabaleta logró empatar en el tramo final, pero el propio Aranburu hizo el definitivo 3-2 en el tiempo de descuento para otorgar una importante victoria a los suyos. Esto sumado a la derrota del Lagun Onak ante el Santurtzi (1-2), hace que los portugalujos sean aún más líderes. Ahora gozan de una ventaja de ocho puntos sobre el Leioa y el Aurrera Vitoria, segundo y tercero respectivamente.

Grandes registros

De este modo, el Portugalete es el segundo líder más autoritario de todo el fútbol nacional, solo por detrás del Peña Sport, que aventaja en diez puntos a la AD San Juan en el grupo navarro de Tercera Federación. Además, los jarrilleros también son el tercer equipo con más goles a favor de los 324 que componen la categoría, con 27. Únicamente les superan dos filiales como el Mallorca B (40) y el Leganés B (28). Están igualados con el Sporting Atlético, Las Rozas y Atlético C.