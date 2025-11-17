El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Varios jugadores del Portugalete celebran un gol en La Florida. Club Portugalete
Tercera Federación

El Portugalete se muestra intratable y es cada vez más líder

Entre la fiebre que ha despertado con la Copa del Rey, los jarrilleros arrollan también en liga, siendo líderes con ocho puntos de ventaja

Peru Olazabal

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:14

Su triunfo ante todo un recién descendido de Primera División como el Real Valladolid (1-0) y su posterior emparejamiento con el Alavés en Copa ... del Rey parecen acaparar todos los focos en torno al Portugalete. No obstante, su hito copero no desvía la atención del auténtico objetivo de los jarrilleros, que no es otro que ascender a Segunda Federación. El cuadro portugalujo es un rodillo en liga. Nueve victorias, un empate y una derrota les convierte en líderes absolutos de su grupo, con una amplia ventaja de ocho puntos sobre sus perseguidores más directos.

