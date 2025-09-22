El Portugalete es líder en solitario
Pese a empatar este pasado domingo ante el San Ignacio, es el único equipo del grupo vasco de Tercera Federación que suma siete puntos
Peru Olazabal
Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:04
El Portugalete vio cortada su racha triunfal el pasado domingo. La escuadra jarrillera había comenzado con buen pie la temporada, venciendo sus dos primeros compromisos. ... Ganó por 1-2 al Touring en su estreno, con goles de Andoni Pérez y Álex Pérez. Ambos futbolistas repitieron en la segunda jornada para, junto a un tanto en propia puerta de Kevin Ríos, imponerse al Derio por 3-2 en La Florida. Todo iba sobre ruedas. Sin embargo, este fin de semana, no lograron hacer lo propio ante el San Ignacio.
El tanto de Yeray Cuello en el minuto 34 lo puso todo de cara para los portugalujos, que mantuvieron su ventaja durante los siguientes cincuenta minutos de encuentro. El posible triunfo se vino al traste con el gol de Iván Arana en el tramo final, que fijó el definitivo 1-1 en el electrónico. Aun así, pese al mal sabor de boca que produce que te empaten en los últimos instantes, este resultado ha traído consigo una consecuencia muy positiva. Las derrotas del Aurrera Vitoria, Zamudio y Santurtzi sitúan al Portugalete líder en solitario con siete puntos. Ya ocupan el trono.
