Andoni Pérez conduce un balón en el último partido ante el San Ignacio. Club Portugalete
Tercera Federación

El Portugalete es líder en solitario

Pese a empatar este pasado domingo ante el San Ignacio, es el único equipo del grupo vasco de Tercera Federación que suma siete puntos

Peru Olazabal

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:04

El Portugalete vio cortada su racha triunfal el pasado domingo. La escuadra jarrillera había comenzado con buen pie la temporada, venciendo sus dos primeros compromisos. ... Ganó por 1-2 al Touring en su estreno, con goles de Andoni Pérez y Álex Pérez. Ambos futbolistas repitieron en la segunda jornada para, junto a un tanto en propia puerta de Kevin Ríos, imponerse al Derio por 3-2 en La Florida. Todo iba sobre ruedas. Sin embargo, este fin de semana, no lograron hacer lo propio ante el San Ignacio.

