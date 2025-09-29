El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Alain 'Lete' celebrando el cuarto gol del Portugalete ante el Zarautz. Club Portugalete
Tercera Federación

El Portugalete iguala su mayor goleada de la última década

El conjunto jarrillero conserva el liderato tras haberle endosado un contundente 6-0 al Zarautz en La Florida

Peru Olazabal

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:36

Después de que la semana anterior, el Portugalete se dejara los primeros dos puntos de esta temporada en el empate contra el San Ignacio (1- ... 1), este sábado se pudo reivindicar de la mejor forma posible. Los tantos de Crespo, Cuello, Aranburu, 'Lete', Andoni Pérez y Garcés le sirvieron para endosar un contundente 6-0 al Zarautz y conservar el liderato. De este modo, el club portugalujo igualó su mayor goleada de la última década, cuando también le marcó un 6-0 al Tolosa el 19 de septiembre de 2021. Para encontrar un resultado más abultado, habría que remontarse al 12 de abril de 2015 contra el Amurrio (7-0).

