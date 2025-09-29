El Portugalete iguala su mayor goleada de la última década
El conjunto jarrillero conserva el liderato tras haberle endosado un contundente 6-0 al Zarautz en La Florida
Peru Olazabal
Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:36
Después de que la semana anterior, el Portugalete se dejara los primeros dos puntos de esta temporada en el empate contra el San Ignacio (1- ... 1), este sábado se pudo reivindicar de la mejor forma posible. Los tantos de Crespo, Cuello, Aranburu, 'Lete', Andoni Pérez y Garcés le sirvieron para endosar un contundente 6-0 al Zarautz y conservar el liderato. De este modo, el club portugalujo igualó su mayor goleada de la última década, cuando también le marcó un 6-0 al Tolosa el 19 de septiembre de 2021. Para encontrar un resultado más abultado, habría que remontarse al 12 de abril de 2015 contra el Amurrio (7-0).
