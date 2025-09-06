El Portugalete confía en la juventud más que nunca para tratar de ascender

espués de haber visto frustrado su objetivo de ascender por cuarta vez consecutiva, el Portugalete ha dado un giro de 180 grados a su proyecto. ... Únicamente continúan seis jugadores de los que vistieron la elástica gualdinegra el curso pasado: Ibon González, Gonzalo Alfaro, Iñaki Bilbao, Yeray Cuello, Ibai Quintana y Gorka Crespo. Mientras, ha renovado el resto de parcelas. El nuevo entrenador es Egoitz Bilbao, anteriormente en el Derio, y la plantilla, que no llega a los 23 años de media de edad, la completan futbolistas muy jóvenes que han dejado buenos destellos en este grupo vasco de Tercera Federación.

Hay hasta 17 caras nuevas en la escuadra jarrillera. La portería la completa Alain Velarde, de 19 años, procedente del Aretxabaleta. En la zaga han incorporado a Oier del Cura, de 23 años, que regresa desde el CD Roda, Unai Olaizola, 26 años, que ficha desde la Cultural de Durango, Ander González, 23 años, que llega desde el Derio, Iurgi Artola, 23 años, que militaba en el Eibar C, Iñaki Recio, 25 años, procedente del Leioa, y Gorka Tapiador, 24 años, también desde la Cultural de Durango.

En la medular se han sumado Iker Llamazares, 20 años, desde el Derio, Martín Fernández de Corres, 24 años, desde el Deusto, Andoni Pérez, 24 años, desde el Leioa, y Mikel Ortiz de Urbina,22 años, desde el Aretxabaleta. Mientras que las bandas las refuerzan Pedro Belar, 20 años, fichado del Deusto, Alain Lete, 26 años, desde el Leioa, y Unai Garcés, 20 años, cedido por el Athletic. El club rojiblanco también ha cedido al Portugalete al delantero Xabi Gómez, de 18 años. En punta de ataque le acompañan Álex Pérez, 22 años, que llega desde el Leioa, e Imanol Aranburu, 25 años, procedente del Touring. Todos estos deberán empezar a mostrar su valía a partir de hoy a las 16.30 horas, cuando iniciarán la liga ante el Touring a domicilio.