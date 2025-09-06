El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La renovada y joven plantilla del Portugalete tras un partido amistoso. Club Portugalete
Tercera Federación

El Portugalete confía en la juventud más que nunca para tratar de ascender

Los jarrilleros se estrenan hoy ante el Touring a domicilio con una plantilla renovada que tiene una media de edad de 23 años

Peru Olazabal

Sábado, 6 de septiembre 2025, 10:05

espués de haber visto frustrado su objetivo de ascender por cuarta vez consecutiva, el Portugalete ha dado un giro de 180 grados a su proyecto. ... Únicamente continúan seis jugadores de los que vistieron la elástica gualdinegra el curso pasado: Ibon González, Gonzalo Alfaro, Iñaki Bilbao, Yeray Cuello, Ibai Quintana y Gorka Crespo. Mientras, ha renovado el resto de parcelas. El nuevo entrenador es Egoitz Bilbao, anteriormente en el Derio, y la plantilla, que no llega a los 23 años de media de edad, la completan futbolistas muy jóvenes que han dejado buenos destellos en este grupo vasco de Tercera Federación.

