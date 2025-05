Gorka Mancisidor: «Al igual que hay gente que es del Athletic desde la cuna, yo nací siendo del San Pedro»

Peru Olazabal Sestao Miércoles, 21 de mayo 2025, 17:28 Comenta Compartir

Si se habla de despedidas en el plano futbolístico, a la mayor parte de Bizkaia se le vendría a la cabeza el nombre de Óscar de Marcos. El ilustre capitán del Athletic se despedirá este domingo ante el FC Barcelona y muchos aficionados rojiblancos esperan para poder darle un sentido y merecido homenaje a su intachable trayectoria. No obstante, en el San Pedro ya vivieron un emotivo adiós a alguien que siente los colores del club como nadie. Ese no es otro que Gorka Mancisidor, que colgará las botas tras 23 temporadas en el conjunto sestaotarra, algo de lo que muy pocos pueden llegar a presumir.

'Manci', como se le conoce en el fútbol, empezó a las nueve años en las categorías inferiores del San Pedro. Por aquel entonces, el equipo de menor edad era de diez años. «Jugaba con los de un año más», comenta. El de Abatxolo asevera que el amor por este equipo le viene desde la cuna. «Mi aita fue jugador del San Pedro y también lo ha sido mi tío. Entonces desde que nací, he tenido ese vínculo gracias a mi familia», señala. «Estoy muy orgulloso de haber defendido los colores de mi corazón, al igual que hay gente que es de Athletic desde la cuna, yo nací siendo del San Pedro», resalta.

Pese a todo el tiempo que le ha dedicada al equipo del que se siente parte, también ha pasado por el Sporting de Lutxana, el Somorrostro y el Sodupe de por medio. No obstante, siempre ha acabado volviendo al club en el que empezó a dar sus primeros pasos y en el que ahora ha colgado las botas. 'Manci' confiesa que «el San Pedro lo es todo para mí, un cacho de mi corazón se ha roto al dejarlo, pero soy una persona positiva, sé que todo tiene su final y ahora, aparte de ser un aficionado más, estaré dispuesto para todo lo que se me necesite en el club». Habiéndose retirado, reitera que «va a poder contar conmigo para todo en cualquier momento».

Jugador y también delegado

Y es que su dedicación está fuera de toda duda. De hecho, cuando tuvo que estar apartado de los terrenos de juego durante un año por una grave lesión de rodilla, sumó su granito de arena actuando como delegado de campo. Siempre ha querido aportar en la medida de lo posible. Es una de las razones por las que ha dicho adiós. «Veo que la juventud viene pisando fuerte y que dentro del campo me va a costar ayudar al equipo, siempre he dicho que cuando no pudiese ayudar, me echaría a un lado, porque el San Pedro está por encima de cualquier jugador», apunta. Además, admite que «laboralmente se me hace cada vez más cuesta arriba, el año pasado fui aita y se ha vuelto difícil compaginarlo todo».

El pasado sábado tuvo tiempo para pensar en muchos de los momentos que le ha regalado el fútbol y el San Pedro. Lo hizo al recibir el homenaje que le preparó el club y también el Ayuntamiento de Sestao, por el cual se siente «muy agradecido». Incluso reconoce que «se me cayó alguna lágrima». 23 temporadas dan para tanto que compartió equipo incluso con Gorka Álvarez, actual alcalde de Sestao, que le hizo un obsequio en su retirada. «Da la casualidad de que, cuando empecé a jugar con nueve años, en aquel equipo estaba el alcalde» , cuenta 'Manci', un capitán que ha lucido, luce y lucirá los colores del San Pedro con el mayor de los orgullos.

