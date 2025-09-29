El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Consternación en el fútbol por el portero del Colindres fallecido a los 19 años

Numerosos equipos comparten mensajes de despedida y cariño para los seres queridos del cántabro Raúl Ramírez

Marina León

Marina León

Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:18

La repentina muerte de Raúl Ramírez (Santoña, 2006), portero de 19 años del Colindres, ha causado una gran conmoción en el fútbol cántabro. Tras un golpe fortuito durante el partido que enfrentaba el sábado a su equipo con el Revilla, el futbolista, estudiante de Cafyd en la Universidad Europea del Atlántico y guardameta del equipo colindrés, ha fallecido este lunes en el Hospital Valdecilla.

Minutos después de que la noticia se hiciera pública, las redes se han llenado de mensajes de despedida, ánimo y cariño para la familia y amigos de Ramírez. Los diferentes equipos han querido mandar también sus condolencias y mejores deseos a los seres queridos del joven.

Athletic

Sestao River

Barakaldo

Castro FC

CD Laredo

Real Madrid

Sevilla FC

Málaga CF

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE concederá una prestación de 600 euros con solo cumplir un único requisito
  2. 2

    «Estaba con él y veía que se estaba muriendo», explica una enfermera que atendió al herido grave en una discoteca de Bilbao
  3. 3

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  4. 4

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  5. 5

    Fallece a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  6. 6

    El Athletic quiere ampliar Lezama con un ambicioso plan que duplicará su superficie
  7. 7

    «Sus amigos nos grabaron besándonos. Lo tenía planeado»
  8. 8 El restaurante de Getxo que saca chispas a las brasas
  9. 9

    Una juez confirma la expulsión de un socio del Athletic y rechaza indemnizarle con 6.000 euros
  10. 10

    ¿Puede llegar a Euskadi un auge de la extrema derecha como en Cataluña?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Consternación en el fútbol por el portero del Colindres fallecido a los 19 años

Consternación en el fútbol por el portero del Colindres fallecido a los 19 años