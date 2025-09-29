Consternación en el fútbol por el portero del Colindres fallecido a los 19 años
Numerosos equipos comparten mensajes de despedida y cariño para los seres queridos del cántabro Raúl Ramírez
Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:18
La repentina muerte de Raúl Ramírez (Santoña, 2006), portero de 19 años del Colindres, ha causado una gran conmoción en el fútbol cántabro. Tras un golpe fortuito durante el partido que enfrentaba el sábado a su equipo con el Revilla, el futbolista, estudiante de Cafyd en la Universidad Europea del Atlántico y guardameta del equipo colindrés, ha fallecido este lunes en el Hospital Valdecilla.
Minutos después de que la noticia se hiciera pública, las redes se han llenado de mensajes de despedida, ánimo y cariño para la familia y amigos de Ramírez. Los diferentes equipos han querido mandar también sus condolencias y mejores deseos a los seres queridos del joven.
Athletic
El Athletic Club lamenta profundamente el fallecimiento de Raúl Ramírez, portero de 19 años del C. D. Colindres.— Athletic Club (@AthleticClub) September 29, 2025
Nuestras condolencias a sus familiares, a sus seres queridos, a sus compañeros y a su club. Descanse en paz. pic.twitter.com/22alWI9LVA
Sestao River
En el Sestao River Club lamentamos el fallecimiento de Raúl Ramírez, portero del CD Colindres.— Sestao River Club (@SestaoRC) September 29, 2025
El club quiere expresar sus condolencias a su familia, amigos y al CD Colindres en estos momentos tan complicados.
Raúl, descansa en paz. pic.twitter.com/q6sz3CoWHL
Barakaldo
Desde el @BarakaldoCF queremos trasladar nuestro más sentido pésame a la familia y amigos de Raúl Ramírez, guardameta del @CDColindresyEMF , que nos ha dejado con tan solo 19 años.— Barakaldo C.F. (@BarakaldoCF) September 29, 2025
Descansa en paz, Raúl 🖤🕊️ pic.twitter.com/q0IskLoCxy
Castro FC
CD Laredo
Siempre te recordaremos, Raúl.— Club Deportivo Laredo (@CDLaredo) September 29, 2025
Descansa en paz 🕊️ pic.twitter.com/myhRurzsUp
Real Madrid
El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Raúl Ramírez, portero de 19 años del C. D. Colindres.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 29, 2025
Nuestras condolencias a sus familiares, a sus seres queridos, a sus compañeros y a su club. Descanse en paz.
Sevilla FC
El Sevilla FC desea expresar su más sentido pésame por el fallecimiento de Raúl Ramírez Osorio, portero del CD Colindres.— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 29, 2025
🙏Descanse en paz. pic.twitter.com/7sKBPZMY29
Málaga CF
El Málaga CF lamenta profundamente el fallecimiento de Raúl Ramírez Osorio, guardameta del CD Colindres.— Málaga CF (@MalagaCF) September 29, 2025
Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos, así como a todo el club cántabro.
Descansa en paz, Raúl 🖤🕊️ pic.twitter.com/My1NddXfdg
