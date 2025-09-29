Consternación en el fútbol por el portero del Colindres fallecido a los 19 años Numerosos equipos comparten mensajes de despedida y cariño para los seres queridos del cántabro Raúl Ramírez

La repentina muerte de Raúl Ramírez (Santoña, 2006), portero de 19 años del Colindres, ha causado una gran conmoción en el fútbol cántabro. Tras un golpe fortuito durante el partido que enfrentaba el sábado a su equipo con el Revilla, el futbolista, estudiante de Cafyd en la Universidad Europea del Atlántico y guardameta del equipo colindrés, ha fallecido este lunes en el Hospital Valdecilla.

Minutos después de que la noticia se hiciera pública, las redes se han llenado de mensajes de despedida, ánimo y cariño para la familia y amigos de Ramírez. Los diferentes equipos han querido mandar también sus condolencias y mejores deseos a los seres queridos del joven.

Athletic

El Athletic Club lamenta profundamente el fallecimiento de Raúl Ramírez, portero de 19 años del C. D. Colindres.



Nuestras condolencias a sus familiares, a sus seres queridos, a sus compañeros y a su club. Descanse en paz. pic.twitter.com/22alWI9LVA — Athletic Club (@AthleticClub) September 29, 2025

Sestao River

En el Sestao River Club lamentamos el fallecimiento de Raúl Ramírez, portero del CD Colindres.



El club quiere expresar sus condolencias a su familia, amigos y al CD Colindres en estos momentos tan complicados.



Raúl, descansa en paz. pic.twitter.com/q6sz3CoWHL — Sestao River Club (@SestaoRC) September 29, 2025

Barakaldo

Desde el @BarakaldoCF queremos trasladar nuestro más sentido pésame a la familia y amigos de Raúl Ramírez, guardameta del @CDColindresyEMF , que nos ha dejado con tan solo 19 años.



Descansa en paz, Raúl 🖤🕊️ pic.twitter.com/q0IskLoCxy — Barakaldo C.F. (@BarakaldoCF) September 29, 2025

Castro FC

CD Laredo

Siempre te recordaremos, Raúl.



Descansa en paz 🕊️ pic.twitter.com/myhRurzsUp — Club Deportivo Laredo (@CDLaredo) September 29, 2025

Real Madrid

El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Raúl Ramírez, portero de 19 años del C. D. Colindres.



Nuestras condolencias a sus familiares, a sus seres queridos, a sus compañeros y a su club. Descanse en paz. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 29, 2025

Sevilla FC

El Sevilla FC desea expresar su más sentido pésame por el fallecimiento de Raúl Ramírez Osorio, portero del CD Colindres.



🙏Descanse en paz. pic.twitter.com/7sKBPZMY29 — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 29, 2025

Málaga CF

El Málaga CF lamenta profundamente el fallecimiento de Raúl Ramírez Osorio, guardameta del CD Colindres.



Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos, así como a todo el club cántabro.



Descansa en paz, Raúl 🖤🕊️ pic.twitter.com/My1NddXfdg — Málaga CF (@MalagaCF) September 29, 2025