El Basconia de los récords

Este pasado sábado, el Basconia puso el broche final a su espectacular campaña. La escuadra basauritarra venció por 2-0 al Deusto para certificar el ... liderato y el consecuente ascenso directo a Segunda Federación con una jornada de antelación. Aventaja al Portugalete -segundo clasificado- en seis puntos, por lo que su último partido ante el Touring ya no tiene trascendencia. Desde que actúa como filial del Athletic en 1997, jamás había ascendido ni había dejado atrás Tercera. Es un año histórico para la entidad. Además, lo ha hecho de manera soberbia, firmando unos registros espectaculares que han superado cualquier precedente anterior. Sin lugar a dudas, este ha sido un Basconia de récord.

Segunda vuelta indemne

Todo lo que ha conseguido el Basconia se debe a la brillante dinámica que ha arrastrado desde mediados de noviembre. En la jornada diez, era octavo a seis puntos del liderato. Al concluir la primera vuelta, era tercero, pero el Leioa le sacaba ocho puntos de distancia. No obstante, en estos últimos meses han dado un vuelco de 180 grados a dicha situación. Desde ese décimo compromiso liguero, los de Bittor Llopis han registrado 18 victorias, cuatro empates y una sola derrota.

No solo eso. Es que su triunfo ante el Deusto del pasado sábado ha hecho que completen una vuelta entera indemne, 17 partidos consecutivos sin perder ninguna vez. El último que perdieron fue ante los tomateros en Etxezuri por 1-0. Desde ese momento, el Basconia ha firmado trece triunfos y cuatro empates. Solo se ha dejado puntos contra el Touring (2-2), Portugalete (3-3), Santurtzi (1-1) y Cultural de Durango (1-1).

Máxima puntuación

Este equipo no solo es la primera vez que asciende desde 1997, si no que la gesta cobra aún mucho más valor por el modo en el que lo han hecho. El Basconia ha sido un rodillo en su grupo. Cuando ha puesto la quinta marcha, nadie le ha podido detener. Tanto es así que han sumado en estas 33 jornadas un total de 73 puntos. Con esta cifra superan la mayor puntuación que habían logrado nunca. Hasta ahora, era de 71 puntos, conseguida en las temporadas 1997/98, 2002/03 y 2003/04. En esas tres ocasiones, la liga estaba compuesta por 38 jornadas, por lo que el mérito de haber conseguido el récord en cinco encuentros menos es mucho más meritorio.

Un sinfín de goles

Este Basconia no solo ha ido superando prácticamente a cada rival que se le ponía por delante, si no que lo ha hecho con autoridad. Por ejemplo, ante el San Viator (7-0) y el Urduliz (8-0) endosó algunas de las mayores goleadas del club. Además, no fueron casos aislados. El conjunto gualdinegro, con un total de 85 dianas, es actualmente el cuarto equipo con más goles anotados de los 496 que componen el fútbol nacional, sólo superado por el Náxara (104), FC Barcelona (91) y UD Logroñés B (89). Esta cifra vuelve a suponer un nuevo récord en el el club. Desde 1997, la temporada más goleadora de los basauritarras fue en 2013/14, con 77 tantos en 38 jornadas. Lejos del ratio anotador actual.

Un 'pichichi' imparable

Entre los muchos jugadores que han aportado a la causa goleadora, Marcos Goñi ha destacado por encima del resto. El joven delantero navarro de 18 años se ha apuntado dos récords distintos este curso. En primer lugar, fue el jugador del Basconia que más goles marcó en un mismo partido -cinco ante el San Viator-, pero es que después se ha consagrado como el máximo goleador del club en una misma temporada. Con 22 dianas ha superado a las veinte que anotaron Asier Villalibre y Gorka Santamaría.