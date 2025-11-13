El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Retenciones en la A-8 por dos accidentes a la altura de Barakaldo
Santi Denia, durante los Juegos de París 2024. Efe
Fútbol internacional

El Al Shahania SC despide a Santi Denia

El entrenador español ha sido destituido por parte del club catarí tras una mala dinámica de resultados

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:56

Comenta

La aventura en Catar por parte de Santi Denia ha llegado a su fin. El Al Shahania SC ha destituido al entrenador español, según informa la prensa árabe, tras una mala dinámica de resultados, en donde de trece partidos dirigidos solo ha conseguido tres victorias, además de dos empates y ocho derrotas.

Una situación que ha obligado a la salida de Denia del club catarí. El entrenador español aterrizó en Catar el pasado verano con la intención de cambiar la mala dinámica en la que estaba sumergido el Al Shahania SC, pero lejos de conseguir levantarla, ha ido a peor.

El Al Shahania SC no estaba atrevesando una de sus mejores etapas cuando Denia aterrizó en Catar. El entrenador español se ha visto perjudicado desde el primer momento por esta situación, con unos problemas que le han afectado en el rendimiento de su equipo. El club apenas se reforzó en el pasado mercado de verano para reforzar una plantilla que se había quedado debilitada con la marcha de Alhassan Koroma, uno de los mejores jugadores del equipo.

Denia aterrizó en Catar después de unas buenas etapas al frente de las categorías inferiores de la selección española. Su mayor logro llegó en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde se alzó con la medalla de oro. Además, se proclamó campeón de Europa sub-17 en 2017 y en categoría sub-19 en 2019. Épocas marcadas de éxitos que no ha conseguido extender en su desembarco en Catar.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores
  2. 2 La cláusula de Julen Agirrezabala que indigna al segundo portero del Valencia: «Me quedé impactado»
  3. 3

    Incendio en Barakaldo: un herido grave al precipitarse por la ventana desde un tercero y tres personas rescatadas
  4. 4

    El inaudito error del piloto de un jet privado con destino Loiu
  5. 5 Bárbara Goenaga agradece el apoyo a Borja Sémper: «La quimio ha sido no dura, durísima»
  6. 6

    El incendio de un piso en Barakaldo destapa el calvario de los vecinos: denuncian «agresiones, robos y prostitución»
  7. 7

    Ordenan el desalojo del exetarra Latasa por alquilar ilegalmente su piso social de Vitoria
  8. 8

    «Las furgonetas aparcan en la puerta de mi tienda»
  9. 9

    Otegi señala a GKS como instigador «político e intelectual» del repunte de la violencia en Euskadi
  10. 10

    Zayoha, la bilbaína ganadora de Miss Trans Europa 2025: «Regalé el premio de una cirugía estética a otra concursante»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Al Shahania SC despide a Santi Denia

El Al Shahania SC despide a Santi Denia