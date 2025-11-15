Unai Simón sigue imbatido, Laporte muestra su jerarquía y España acaricia el Mundial

Los tres jugadores del Athletic con los que el seleccionador Luis de la Fuente ha contado para la última ventana de clasificación para el Mundial ... de Estados Unidos, Canadá y México vivieron este sábado un duelo plácido contra Georgia en Tiflis. Unai Simón y Aymeric Laporte lo hicieron en el campo, mientras que a Dani Vivián le tocó hacerlo desde el banquillo.

El portero mantuvo su imbatibilidad y ya son 509 los minutos que lleva sin recibir un tanto. Tuvo cierta fortuna porque en los últimos quince minutos del encuentro, cuando más se estiraron los georgianos en busca del tanto del honor, un centro desde la banda derecha lo trató de despejar Marcos Llorente, pero rebotó en los pies de Cubarsí y se fue al palo. El rechace finalmente lo sacó el lateral del Atlético.

Esta ocasión y un disparo que atajó bien el guardameta alavés fueron las dos únicas aproximaciones con cierto peligro en las que tuvo que intervenir en la segunda mitad. En la primera, tocó tres balones, todos con los pies para despejarlos, porque el repliegue de la defensa de España resultó muy efectivo y los anfitriones no tuvieron muchos argumentos para llegar a su portería.

Primer pase

La lesión de Le Normand ante el Union St. Galloise, en Champions, y los problemas musculares que sufrió el central de Real Madrid Huijsen en el último entrenamiento antes del choque facilitaron que Laporte fuera titular y cumplió con creces. Tuvo de compañero a Cubarsí y fue el encargado de sacar el balón desde atrás, sobre todo durante la primera mitad. Georgia optó por mantenerse muy cerrado en su campo con el objetivo de no dejar huecos a España, y el de Agen se encargó de repartir el primer pase en el ataque. Mostró una buena conexión con Baena en la banda izquierda, y una de ellas fue el origen del primer tanto que Oyarzabal marcó de penalti.

Bien posicionado, se encargó de cortar un balón profundo que los georgianos metieron en el último minuto antes del descanso. Tras la reanudación mostró su autoridad en el centro de la defensa para evitar que sus rivales se crecieran e incluso echó un cable a su compañero de equipo en el último instante al proteger bien un balón para dificultar el avance del delantero y permitir que Simón saliera a sus pies.

Vivián vio el choque desde el banquillo. Puede que tenga su oportunidad el martes frente a Turquía en La Cartuja de Sevilla donde España, virtualmente clasificada, quiere cerrar una fase impoluta.