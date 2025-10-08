Laporte sustituye a Huijsen en la selección

Ignacio Tylko Madrid Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:50 | Actualizado 12:34h. Comenta Compartir

Más problemas para Luis de la Fuente en una ventana de selecciones que parece maldita para La Roja. El último en caer por una lesión muscular ha sido el central del Real Madrid, Dean Huijsen, sustituido por Aymeric Laporte para los próximos partidos contra Georgia, en Elche, y Bulgaria, en Valladolid, clasificatorios para el Mundial 2026.

Según informó la Federación Española de Fútbol, el defensa del equipo blanco llegó con síntomas de fatiga muscular a la concentración de la selección en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el lunes por la noche. En la jornada del martes no se ejercitó y se le comunicó a su club que la evolución no era positiva, por lo que en la mañana este miércoles se le ha sometido a una prueba médica que ha revelado una lesión muscular de la que ya ha sido informado el Real Madrid. Por consiguiente, el seleccionador Luis de la Fuente procedió a sus desconvocatoria, deseándole una pronta recuperación.

Huijsen, de solo 20 años, sufre este contratiempo después de haber irrumpido con éxito en el Real Madrid, donde es indiscutible en el eje de la zaga para Xabi Alonso, y antes incluso en la selección española. Desde su estreno con Luis de la Fuente ante Países Bajos (2-2), en el choque de ida de cuartos de final de la Liga de Naciones del pasado 20 de marzo, Huijsen fue titular y completó los cinco encuentros precedentes de España.

Laporte, de 31 años, regresa a la selección después de un verano convulso antes de poder fichar por el Athletic con el que ya ha participado en cuatro partidos de Liga, los tres últimos ante el Girona, el Villarreal y el Mallorca de titular. En Champions, Laporte aún no tenía autorización para jugar en el partido ante el Arsenal, pero sí participó 45 inutos en la última derrota sufrida por el equipo de Ernesto Valverde el Signal Iduna Park ante el Borussia Dortmund (4-1).

Con la selección española ha jugado ya 40 partidos desde su debut en un amistoso ante Portugal (0-0), el 4 de junio de 2021, previo a la Eurocopa en la que la selección de Luis Enrique cayó en semifinales contra Italia. Laporte era uno de los fijos para Luis de la Fuente, titularísimo en la Eurocopa conquistada en Alemania, pero no ha estado en las seis últimas listas, tanto en la fase final de la pasada Liga de Naciones como en los dos partidos recientes de clasificación para el Mundial. Su última actuación con La Roja tuvo lugar en la victoria de España en Copenhague ante Dinamarca (1-2), el 15 de noviembre del año pasado, en la fase clasificatoria para esa Liga de Naciones.

Primero fue Lamine Yamal, tras varias polémicas, que evidenciaron la falta de sintonía entre Hansi Flick y De la Fuente y también entre el Barça y la FEF, luego Alejandro Grimaldo y el domingo se cayó también or lesión Rodri Hernández. Estas ausencias se añaden a las ya conocidas de fijos en las convocatorias como Fabián, Nico Williams, Gavi, Fermín, Carvajal y Ayoze, que ni siquiera fueron citados por el preparador riojano aunque el extremo del Athletic ya reapareció este fin de semana frente al Mallorca. Las numerosas bajas no deben ser un obstáculo para que España supere estos dos compromisos porque es muy superior a sus dos próximos rivales tanto desde el punto de vista como colectivo como individual.