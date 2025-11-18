El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Laporte se anticipa en el corte a un inspirado Yilmaz. Reuters

Laporte y Simón imponen su jerarquía en La Roja

El central dio otra lección en la salida de balón y el meta sostuvo a la selección en sus peores momentos pese a perder la imbatibilidad

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Martes, 18 de noviembre 2025, 23:32

Comenta

La clasificación para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México estaba casi asegurada tras la contundente victoria (0-4) en Tiflis ante Georgia, pero ... faltaba el casi, así que Luis de la Fuente decidió que rotaciones las justas ante Turquía. En la portería y en el eje de la defensa desde luego, ninguna. Unai Simón y Aymeric Laporte, que repitió con Cubarsí como pareja de baile, parecen intocables. El primero sostuvo al equipo en sus peores momentos en la segunda mitad, mientras que el central mostró galones.

