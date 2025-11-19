El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El once con el que España se midió a Turquía en el Estadio de La Cartuja. Julio Muñoz (Efe)
Análisis

El casting más difícil de España para el Mundial

Luis de la Fuente dispone de un enorme abanico de recursos, especialmente en el centro del campo, lo que augura «tortas» para entrar en la lista que dará el riojano en mayo

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 16:26

Comenta

«Va a haber tortas». Son palabras de Aleix García tras el España-Turquía disputado el martes en Sevilla que certificó la presencia de La Roja en la Copa del Mundo ... que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá. El mediocentro del Bayer Leverkusen recordó que el trabajo de todos será ponerle las cosas difíciles a Luis de la Fuente a la hora de escoger los 26 futbolistas que viajarán a tierras norteamericanas. Y es que el riojano afronta un reto mayúsculo. Tiene mucho y bueno donde elegir, especialmente en el centro del campo, pero no caben todos y la pugna por formar parte de la convocatoria más deseada será enormemente exigente a lo largo de los próximos meses. Pese a que el grueso de la expedición está muy perfilado, hay todavía asientos por definir y las previsibles lesiones pueden generar oportunidades inesperadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE permitirá con un único requisito cobrar estas ayudas junto al subsidio de mayores de 52 años
  2. 2 Aviso urgente de la Aemet por nevadas en cotas bajas y por precipitaciones intensas en Euskadi
  3. 3 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  4. 4

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso
  5. 5

    Cinco expedientes a policías locales de Basauri derivan en un 60% de bajas
  6. 6 Así serían las pensiones mínimas con la nueva subida de 2026
  7. 7 Más de 160 bandas vascas se retiran de Spotify en un boicot liderado por Fermin Muguruza
  8. 8

    Un exalumno acosado en el mismo instituto de Plentzia dice que el centro conocía el asedio a la profesora
  9. 9

    Primer juicio contra una astronauta por un supuesto delito cometido en el espacio
  10. 10

    La UCO revela que el PNV pidió mantener en el Gobierno a un cargo clave para los negocios de Cerdán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El casting más difícil de España para el Mundial

El casting más difícil de España para el Mundial