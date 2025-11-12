El «cabreo» del hijo de un jugador de la selección porque «su papá tiene que irse diez días de casa» El jugador del Betis Pablo Fornals ha sido la única novedad en la lista de La Roja

Bruno Vergara Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:32 | Actualizado 16:43h.

Pablo Fornals ha vuelto a la selección cuatro años después. El castellonense, que ha sido el encargado de atender a los medios en Las Rozas, tres días antes del partido de España ante Georgia, se ha mostrado muy contento de volver a La Roja. Sin embargo, el futbolista también ha afirmado que irse de casa varios días teniendo familia es más difícil. De hecho, ha desvelado que su mayor no estaba muy contento con la marcha de su padre. «Mi hijo se ha quedado 'cabreao' porque no entiende que su papá se vaya diez días de casa», ha contado el jugador.

La convocatoria de Fornals con la selección tiene una curiosa coincidencia. La última vez que el bético fue convocado estaba a punto de nacer su hijo Martín y cuatro años después lo vuelven a incluir en la lista tras el alumbramiento de Mateo. «Mi hijo Martín nació un 16 de noviembre y dos días antes estaba yo jugando en Sevilla para la clasificación del anterior Mundial y ahora hace ocho meses que nació Mateo y tengo la suerte de volver a la selección justo cuatro años después», ha desvelado.

El jugador del Betis ya sabe lo que es jugar con la selección española. El entrenador Luis de la Fuente le ha elegido para formar equipo de cara a la clasificación para el próximo Mundial 2026. «Han cambiado muchas cosas con respecto a la última vez que vine. Había otro seleccionador. Algunos de los jugadores no habían ni debutado aún cuando vine, estoy muy contento conmigo mismo por poder volver«, ha afirmado.

Fornals ha contado que ha «recibido más mensajes que el día de su cumpleaños». De hecho, muchos de ellos son de compañeros. «Todos sabemos que el fútbol es un deporte colectivo, no seleccionan al equipo sino que llaman a uno individualmente y agradezco a mis compañeros que me han dado ánimos para estar aquí», ha añadido.