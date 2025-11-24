La solidez defensiva continúa haciendo despuntar al Sestao River

Si algo cabe destacar por encima de todas las virtudes de este Sestao River, es su fortaleza defensiva. El conjunto pilotado por Aitor Calle es ... un auténtico muro, capaz de no pasar demasiados apuros durante los noventa minutos de juego de muchos de sus partidos. Una proeza en una liga tan igualada como la Segunda Federación. Esto lo reafirmó el pasado sábado, en su triunfo por 1-0 frente al Eibar B. El filial armero apenas le generó ocasiones de peligro en Las Llanas. Es por ello que el gol de Imanol Sarriegi en el segundo tiempo les bastó a los sestaotarras para hacerse con los tres puntos. Ander Iru volvió a salir indemne una vez más del verde.

Es la octava vez en doce jornadas que el guardameta de Igorre deja su portería a cero. Continúa siendo el 'Zamora' de toda la Segunda Federación, con solo seis dianas en contra. Un registro que solo supera la Gimnástica Segoviana, líder del grupo 1, que únicamente ha encajado cinco tantos. Aunque ha utilizado a dos porteros distintos. El conjunto verdinegro está traduciendo estos registros defensivos en puntos. La victoria ante los eibarreses le hizo rebasar en la tabla al Tudelano, por lo que ahora es segundo, a un punto del Utebo, que comanda la clasificación.

Siete triunfos, cuatro empates y una sola derrota provocan que el Sestao River sume 25 puntos de 36 posibles. Unos números brillantes, que solo superan tres equipos en toda la categoría: el propio Utebo, con 26, el Rayo Majadahonda, también con 26, y la Gimnástica Segoviana, con 27. Es decir, es una puntuación que le serviría para ser líder en dos de los cinco grupos, que encabezan el Poblense y el Águilas, con 24. La próxima jornada promete emociones. Los verdinegros reciben el domingo a las 17.30 horas a uno de los punteros de la liga como la SD Logroñés. Mientras, el Utebo visita el sábado al Real Unión, recién descendido y quinto clasificado.