Urgente Telefónica comienza a comunicar el ERE: 5.040 despidos en tres de las siete filiales afectadas
Imanol Sarriegi celebra con varios compañeros el gol de la victoria frente al Eibar B. Sestao River
Segunda Federación

La solidez defensiva continúa haciendo despuntar al Sestao River

El pasado sábado, los verdinegros lograron su octava portería a cero en doce jornadas para escalar al segundo puesto

Peru Olazabal

Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:08

Comenta

Si algo cabe destacar por encima de todas las virtudes de este Sestao River, es su fortaleza defensiva. El conjunto pilotado por Aitor Calle es ... un auténtico muro, capaz de no pasar demasiados apuros durante los noventa minutos de juego de muchos de sus partidos. Una proeza en una liga tan igualada como la Segunda Federación. Esto lo reafirmó el pasado sábado, en su triunfo por 1-0 frente al Eibar B. El filial armero apenas le generó ocasiones de peligro en Las Llanas. Es por ello que el gol de Imanol Sarriegi en el segundo tiempo les bastó a los sestaotarras para hacerse con los tres puntos. Ander Iru volvió a salir indemne una vez más del verde.

