Aitor Seguín celebra el ascenso del Arenas en Ipurua ante una pancarta para darle ánimos. Ignacio Pérez
Segunda Federación

El Sestao River refuerza su ataque con el fichaje de Aitor Seguín

El que fue una de las grandes perlas de Lezama quedó libre en junio al salir del Arenas y ahora complementa la plantilla verdinegra

Peru Olazabal

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:32

El Sestao River había concluido el mercado estival con veinte efectivos en su plantilla, entre los que solo figuraban dos extremos puros, tales como Ieltxu ... García, que está desempeñando de delantero centro, y Jon Madrazo. Carlos Pouso comentó a este periódico que esta situación no le preocupaba, ya que disponían de muchos jugadores polivalentes que podían actuar en esa posición, como Jon Rojo, Hodei Barbarín o Jorge García. No obstante, finalmente, han decidido incorporar a una última pieza para reforzar dicho puesto.

