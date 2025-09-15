El Sestao River refuerza su ataque con el fichaje de Aitor Seguín

El Sestao River había concluido el mercado estival con veinte efectivos en su plantilla, entre los que solo figuraban dos extremos puros, tales como Ieltxu ... García, que está desempeñando de delantero centro, y Jon Madrazo. Carlos Pouso comentó a este periódico que esta situación no le preocupaba, ya que disponían de muchos jugadores polivalentes que podían actuar en esa posición, como Jon Rojo, Hodei Barbarín o Jorge García. No obstante, finalmente, han decidido incorporar a una última pieza para reforzar dicho puesto.

Se trata, nada más y nada menos, de Aitor Seguín. El extremo eibarrés de 30 años era una de las mayores perlas de Lezama. De hecho, Marcelo Bielsa le incluye en una convocatoria con el primer equipo del Athletic cuando éste solo tenía 17 años, en un duelo clasificatorio para la Europa League ante el Helsinki. Sin embargo, varias lesiones graves de rodilla truncaron su camino. Aun así, ha seguido aportando destellos de su calidad y de su gran zurda durante todos estos años.

Llegó a jugar 28 partidos en Segunda División con el Bilbao Athletic. Después ha pasado por el Barakaldo en la extinta Segunda B, en el Real Unión de Primera Federación y las últimas tres campañas ha militado en esta Segunda Federación, entre UD Logroñés, Numancia y Arenas. El curso pasado disputó 14 encuentros con los getxotarras, ocho de ellos de titular y otros seis entrando desde el banquillo, en los que anotó dos dianas. Quedó libre en junio y ahora el Sestao River le ha reclutado para sus filas.