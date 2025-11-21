El Sestao River espera hacer un fortín de Las Llanas para afianzarse en la parte alta

El Sestao River juega sus dos próximos encuentros en casa. Este sábado a las 18.30 horas recibe al Eibar B y el domingo 30 ... de noviembre a las 17.30 volverá a hacer de anfitrión ante la SD Logroñés. Es decir, a los sestaotarras les toca medirse a dos equipos que el curso pasado disputaron el play-off de ascenso a Primera Federación. Por estas coyunturas, Aitor Calle hizo hincapié en que «tenemos muchas ganas de jugar en Las Llanas, queremos hacernos fuertes en casa». «Eso nos afianzaría mucho donde queremos estar», apostilló. Desde luego, hacer un fortín de Las Llanas resulta fundamental para pugnar por el ascenso.

Aunque, por ahora, el foco de los verdinegros está puesto únicamente en tratar de volver a la senda de la victoria frente al filial armero. Y es que el empate contra el Beasain (1-1) frenó la brillante racha de cuatro triunfos consecutivos de los verdinegros. Calle advirtió de que este Eibar B «a nivel individual es un muy buen equipo, ya lo demosotró el año pasado, que estuvo peleando por el ascenso jugando play-off». Fue tercero con 62 puntos. Sin embargo, actualmente, viven una realidad muy distinta. El equipo que dirige Iñigo Pérez es undécimo, con solo dos puntos de renta sobre los puestos de descenso.

Aun así, Aitor Calle se muestra «convencido de que van a tirar para arriba y que vamos a a ver una versión muy buena del Eibar B aquí en Las Llanas». De hecho, los eibarreses vienen de cosechar una meritoria victoria a domicilio frente a uno de los grandes candidatos al asenso, tal y como es la UD Logroñés (0-1). El entrenador de los sestaotarras volvió a insistir en que «tenemos que dar un paso adelante en cuanto a la intensidad». Algo que ya apuntó tras el empate en Beasain. Esa debe ser la seña de identidad de un Sestao River tercero, que podría recuperar el liderato, en caso de que ganar y que no hagan lo propio Utebo y Tudelano.