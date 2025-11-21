El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los jugadores del Sestao River se abrazan en piña tras marcar un gol. Sestao River
Segunda Federación

El Sestao River espera hacer un fortín de Las Llanas para afianzarse en la parte alta

Sestao River-Eibar B | Sábado 18:30h ·

El conjunto verdinegro juega sus dos próximos partidos en casa frente al Eibar B y la SD Logroñés

Peru Olazabal

Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:04

El Sestao River juega sus dos próximos encuentros en casa. Este sábado a las 18.30 horas recibe al Eibar B y el domingo 30 ... de noviembre a las 17.30 volverá a hacer de anfitrión ante la SD Logroñés. Es decir, a los sestaotarras les toca medirse a dos equipos que el curso pasado disputaron el play-off de ascenso a Primera Federación. Por estas coyunturas, Aitor Calle hizo hincapié en que «tenemos muchas ganas de jugar en Las Llanas, queremos hacernos fuertes en casa». «Eso nos afianzaría mucho donde queremos estar», apostilló. Desde luego, hacer un fortín de Las Llanas resulta fundamental para pugnar por el ascenso.

