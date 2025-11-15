El liderato del Sestao River pende de un hilo tras empatar en Beasain

Peru Olazabal Sábado, 15 de noviembre 2025, 19:44 Comenta Compartir

El Beasain pone freno a la gran racha del Sestao River. Los de Aitor Calle llegaban a Loinaz en un momento muy dulce. Habían ganado sus últimos cuatro partidos, sin encajar ningún solo tanto. No obstante, el cuadro vagonero, que ocupa puestos de descenso, echó por tierra ambos registros de los sestaotarras. Los guipuzcoanos lograron firmar un tempranero empate (1-1) para poner entredicho el liderato del conjunto verdinegro. Con estas tablas, siguen primeros, con dos puntos de ventaja sobre Utebo, Tudelano y Gernika. Los tres podrían asaltar esa primera plaza esta misma jornada, ya que juegan el domingo.

Beasain KE Arteche;Almandoz, Torres (Etxeberria, min. 88), Lazcano, Sansinenea; Beñat González, Zubilaga; Bengoetxea, Lizaso (Lorea, min. 66), Pita (Monreal, min. 88); Eñaut (Elorza, min. 71). 1 - 1 Sestao River Iru; ETxeberria, Montero, Gomeza, Argente (Barandiaran, min. 72); Erdozia, Lamadrid (Óscar Fernández, min. 90); Jorge García (Del Río, min. 88), Laka, Rojo; Ieltxu García (Seguín, min. 72). GOLES 0-1; Laka (min. 7). 1-1; Bengoetxea (min. 11).

ÁRBITRO Ramón Collado, del colegio asturiano, amonestó a los locales Bengoetxea (min. 70) y Sansinenea (min. 85) y a los visitantes Etxeberria (min. 21), Jorge García (min. 45), Argente (min. 59), Gomeza (min. 75) y Del Río (min. 90)

El Sestao River acusó importantes bajas en fase ofensiva. No tenía a ninguno de sus dos delanteros centros puros por las lesiones de Asier Benito y Mikel Pradera. Tampoco estaba el extremo Jon Madrazo. Aun así, el encuentro no pudo tener un comienzo más esperanzador. Solo habían transcurrido siete minutos de juego cuando Jorge García colgó un buen centro en un saque de esquina que remató de cabeza Ander Laka al fondo de las redes. Se ponía por delante muy pronto el cuadro sestaotarra, habiendo hecho lo más complicado.

Los verdinegros no habían encajado ningún gol en sus últimos cuatro compromisos y eran el equipo que menos encajaba de toda la Segunda Federación. Haber marcado en los compases iniciales ante un equipo en puestos de descenso parecía determinante. No obstante, todos esos registros que invitaban al optimismo fueron en vano. Solo cuatro minutos después, Bengoetxea logró batir a Ander Iru más de 400 minutos después de la última diana que recibió el guardameta de Igorre. Todo quedaba como al principio.

En lo restante de la primera mitad, el Sestao River trató de ponerse por delante de nuevo con dos buenas acciones de Ieltxu García y Jon Rojo. Sin embargo, poco a poco, el Beasain fue creciendo y dificultando a los verdinegros la tarea de sacar los tres puntos de Loinaz. Demostraron que sería mucho más complicado de lo que la clasificación indicaba. De hecho, Iru tuvo que realizar alguna intervención para evitar la remontada. Para más inri, antes de cumplirse la hora de choque, los vagoneros estrellaron un balón en el travesaño.

A falta de un cuarto de hora para el final, el larguero también repelió un disparo de Jorge García, en la ocasión más clara de los sestaotarras para tratar de ganar. Finalmente, se tuvieron que conformar con el empate, con el que quedan a la espera de saber si se mantienen en el liderato, al que escalaron la semana pasada.