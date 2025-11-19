Los jugadores del Sestao River reciben a Carolina, la pequeña de 8 años que ha pasado por dos cánceres Con el cuento, 'Mi capa invisible', la familia quiere recaudar fondos para ayudar a otros niños en su situación

Los jugadores del Sestao River han recibido este miércoles una visita de lo más especial. Carolina, una sestaotarra de 8 años que ha pasado por dos cánceres infantiles se ha acercado a Las Llanas junto a sus padres. El motivo del encuentro ha sido el de hacerles entrega de su libro, 'Mi capa invisible'. Han sido Markel Etxeberria, Jon Rojo y Jon Madrazo, tres de los capitanes del equipo, los encargados de recibir a la pequeña en las instalaciones del club y de presentarle al resto del equipo.

👧🏼 Carolina, una sestaotarra de 8 años que ha pasado por dos cánceres infantiles, ha venido a visitarnos al entrenamiento y hemos tenido el honor de poder compartir un rato con ella.



«Cuando el cáncer llegó a mi vida todo se quedó parado», así empieza Carolina este cuento con el que buscan ayudar a otras familias que atraviesen una situación similar. «Se acabó el cole y el parque y me tuve que despedir de familia y amigos durante mucho tiempo. Entre tantas horas de hospital también teníamos juegos y talleres», cuenta. «Por eso queremos recaudar dinero y ayudar a los niños que ahora nos necesitan», añade.

Este libro narra su experiencia, desde la mirada de la propia Carolina y acompañado por los dibujos de sus amigos. El 100% de los beneficios se destinarán a la asociación Aspanovas, dedicada a mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer y de sus familias. Carolina no se ha ido del campo del Sestao con las manos vacías. El equipo ha querido tener un detalle con ella y le han regalado una camiseta personalizada con su nombre.