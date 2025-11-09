El Gernika suma ocho jornadas sin perder tras batir al Ebro en Urbieta

Andoni Lizarraga Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:04 Comenta Compartir

El Gernika sigue de dulce y, tras derrotar en casa al Ebro, suma ocho jornadas invicto. Los forales se encuentran en el trío de perseguidores del nuevo líder, Sestao, que comanda la tabla con un punto de ventaja. Un gol olímpico de Izan cerca del descanso y un testarazo de Okolo en el 55 doblegaron a un Ebro correoso pese a estar en descenso.

Gernika San Nicolás, Lorente, Berasaluce, Beñat Gómez, Izan, Agirre, Vélez (Arberas, m. 70), Auzokoa (Ibai Asensio, m. 83), Kortazar (Agirrezabala, m. 62), Baqué (Herri, m. 70) y Okolo (Zugazaga, m. 83). 2 - 0 Ebro Mateo, Attipoe, Javi Hernández, Espi, Escolar (Novials, m. 46), Uche, Muñoz (Marc Prat, m. 80), Borja Romero (Kevin Soeiro, m. 60), Paki (Requés, m. 46), Charlez y Usher (Kevin Sánchez, m. 71). Goles 1-0: m. 39, Izan. 2-0: m. 50, Okolo.

Salió el cuadro aragonés con ganas de cortar su mala dinámica, y ya en el minuto uno avisó en un un centro lateral que acabó rematando alto Espi Escolar. A los locales les costó arrancar, pero luego abriendo su contador de ocasiones que su rival trataba de cortar ralentizando el juego. En los compases finales de la primera mitad, un saque de esquina permitió a Izan abrir el camino de un merecido triunfo que, a punto estuvo de sentenciar antes del descanso.

