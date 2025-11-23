El Gernika deja escapar la oportunidad de afianzarse en la zona alta

A. Lizarraga Domingo, 23 de noviembre 2025, 21:11 | Actualizado 22:06h. Comenta Compartir

El Gernika sumó un punto que supo a poco frente al Beasain. Los de la villa foral cedieron su primer empate en casa y aunque se mantienen en la cuarta plaza, desaprovecharon una buena oportunidad de seguir creciendo en la tabla al chocar contra un rival situado en zona de descenso.

Gernika San Nicolás; Lorente, Beñat Gómez, Iker Bilbao (Fruniz, min. 80; Auzokoa , Agirre, Izan, Arberas, Agirrezabala (Manex, min, 73); Baqué (Morales, min. 63) y Okolo (Herri, min. 73). 0 - 0 Beasain Artetxe; Beñat Almandoz, Lazcano (Elorza, min, 70), Huete, Sansi; Pita (Sanz, min. 80), Zubillaga, Beñat González, Bengoetxea; Monreal (Lizaso, min. 62) y Mendia (Elorza, min 70).

El cuadro vagonero generó la primera ocasión clara del duelo en el minuto once. Tras una circulación precisa por el sector zurdo, Pita recibió de espaldas en la frontal, se giró con rapidez y golpeó con la derecha. El disparo, tras tocar en Beñat Gómez, perdió fuerza y acabó en las manos de San Nicolás. El equipo guipuzcoano insistió dos minutos después mientras que al Gernika le costó entrar en el partido.

Fue Agirrezabala en el minuto 18 quien detectó la ruptura de Okolo por el costado izquierdo y lo habilitó con un pase largo. El atacante controló en carrera, alcanzó la línea de fondo y puso un centro raso dirigido a Baqué, pero Huete se anticipó y despejó a córner. Ese impulso dio paso a la mejor ocasión de la escuadra vizcaína en el 34. Izan ejecutó un córner desde la derecha con un envío tenso al segundo palo, donde Lorente irrumpió con potencia y conectó un cabezazo que salió rozando el poste izquierdo de Artetxe.

El inicio de la segunda mitad mantuvo la dinámica equilibrada. A los 50 minutos, Zubillaga colgó una falta desde campo contrario con un centro muy cerrado al segundo palo que no encontró remate.

El encuentro ganó ritmo tras la entrada de Morales en el Gernika tras el golpe sufrido por Baqué. En su primera intervención, el atacante activó a Agirre, que controló cerca del área y golpeó con la zurda un disparo con rosca que salió cerca del poste izquierdo. El Beasain replicó con una acción peligrosa en el 67. Pita recibió en la frontal y, cuando trataba de orientarse, fue objeto de una falta que Mendia lanzó con potencia; su disparo, dirigido a la escuadra derecha, salió rozando el larguero.

El equipo guipuzcoano volvió a generar amenaza en el minuto 82 con un remate de Lizaso, que empaló con la derecha tras un centro de Elorza desde la banda. El balón se elevó tras botar en el área y se marchó por encima. La escuadra vizcaína contestó con una ocasión muy clara en el 86. Arberas colgó una falta desde el centro del campo y Artetxe no blocó con limpieza; el balón quedó suelto y Lazcano llegó al contacto antes de que Herri rematara el rechace, pero Elorza despejó.

El Gernika tuvo el triunfo en la última jugada del partido. A los 94 minutos, Morales recibió dentro del área, después de un rebote, se perfiló con la derecha y conectó un disparo muy ajustado al palo izquierdo, pero Artetxe voló para sacar una mano extraordinaria que evitó el 1-0.

