Un error grosero condenó a un Basconia con cada vez más urgencias

Al Basconia se le acumulan los problemas. Por una razón u otra, muchas veces por pequeños detalles, se le acaban escapando la mayoría de los ... partidos. Transcurrido ya casi el primer tercio de competición en Segunda Federación, su situación es cada vez más alarmante. Su único triunfo ante el Náxara, hace ya cuatro semanas, no resultó ser un punto de inflexión. Pareció ser solo un espejismo. Y es que, tras empatar en las primeras tres jornadas, todo el resto de los siete encuentros que ha disputado, los cuenta por derrotas. Una grave crisis de resultados que les convierte en el penúltimo clasificado con solo seis puntos, ya a ocho de la permanencia. Una distancia cada vez más abrupta y más difícil de recortar.

La escuadra basauritarra visitaba este sábado el Estadio Municipal La Almozara-El Carmen, la casa de un rival directo por la salvación, como es el CD Ebro. Los zaragozanos estaban solo tres puntos por encima de los gualdinegros antes de este envite. Por lo tanto, era una cita crucial para los intereses de ambos. Al Basconia se le puso muy de cara. En el minuto 21, Manex Lozano robaba un pase atrás de Álex Muñoz para encarar solo al portero, quien le zancadilleó y vio la cartulina roja. El Ebro jugaría setenta minutos con un jugador menos.

Sin embargo, esta no iba a ser la acción que marcaría el encuentro, ni mucho menos. Apenas un cuarto de hora después de la expulsión, Simón García detenía un disparo lejano de Soeiro y cedió el balón en el área a Beñat Larrea para sacarlo jugado. No se sabe qué se le pasó por la cabeza al joven defensa central para que cogiera el balón con sus manos y luego lo pasara. El colegiado, tras las protestas de los futbolistas del Ebro, pitó penalti por mano. Una pena máxima rocambolesca que pudo convertir Jaime Requés, por mucho que el guardameta adivinara sus intenciones.

El Basconia intentó levantar el resultado adverso cada vez con más insistencia. En la segunda mitad, con más hincapié en el tramo final, gozó de varias ocasiones para hacerlo. No obstante, no tuvo el acierto y la precisión necesaria para ello. Por lo tanto, tuvo que resignarse a firmar una nueva derrota. Es la séptima en los últimos ocho partidos. Para más inri, el resto de resultados de la actual jornada también han sido perjudiciales para los de Bittor Llopis. Rivales directos como el Eibar B, Mutilvera y Náxara, además del propio Ebro, ganaron en sus respectivos compromisos. De este modo, la permanencia se ha alejado de cinco a ocho puntos. La salvación es cada vez más complicada y pasa por mejorar sus registros ofensivos. Solo ha anotado ocho goles en lo que va de temporada y no ha visto puerta en los últimos tres choques.