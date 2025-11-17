El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Álex Carril pugna con Kevin Soeiro en una acción del Ebro-Basconia. CD Ebro
Segunda Federación

Un error grosero condenó a un Basconia con cada vez más urgencias

Un inocente penalti de Beñat Larrea propició el 1-0 definitivo del Ebro, que deja a los basauritarras a ocho puntos de la salvación

Peru Olazabal

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:13

Al Basconia se le acumulan los problemas. Por una razón u otra, muchas veces por pequeños detalles, se le acaban escapando la mayoría de los ... partidos. Transcurrido ya casi el primer tercio de competición en Segunda Federación, su situación es cada vez más alarmante. Su único triunfo ante el Náxara, hace ya cuatro semanas, no resultó ser un punto de inflexión. Pareció ser solo un espejismo. Y es que, tras empatar en las primeras tres jornadas, todo el resto de los siete encuentros que ha disputado, los cuenta por derrotas. Una grave crisis de resultados que les convierte en el penúltimo clasificado con solo seis puntos, ya a ocho de la permanencia. Una distancia cada vez más abrupta y más difícil de recortar.

Un error grosero condenó a un Basconia con cada vez más urgencias

