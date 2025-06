Los equipos vascos de Segunda Federación se mantendrán unidos el próximo curso

Tras varios días de incertidumbre y rumores, las aguas han vuelto a su cauce habitual para los equipos vizcaínos -y vascos, en general- que la ... próxima temporada competirán en Segunda Federación. El grupo 2 mantendrá, como se esperaba, su composición más lógica y acogerá a Sestao River, Amorebieta, Gernika y Basconia, quienes junto a Alavés B, Eibar B, Beasain y Real Unión se enfrentarán a clubes de las cercanas comunidades de Navarra, La Rioja y Aragón.

A buen seguro, muchos de los dirigentes de los equipos de nuestro territorio histórico habrán respirado al ver este resultado en la votación que ha tenido lugar este viernes en la sede de la RFEF. Porque sobre la mesa estaban opciones dispares como la de mandarles a jugar contra equipos asturianos y gallegos, unos largos desplazamientos que habrían supuesto un duro golpe en lo económico.

Finalmente, se ha impuesto la cordura, pero no ha sido fácil. El ente federativo hizo llegar a los noventa clubes que componen esta Segunda Federación una serie de propuestas para su posterior análisis. En algunas de ellas, no sólo se enviaba a los equipos vizcaínos a un hipotético grupo muy diferente al que la afición está acostumbrada a ver, sino que incluso dividía a los equipos vascos hasta el punto de que clubes vecinos como Amorebieta y Gernika estuvieran en grupos de competición distintos, mientras que el Real Unión sí se enfrentaría a los azules pero no al Beasain o el Eibar B. Una locura.

Analizadas y debatidas las posibilidades que había sobre la mesa, la comisión de presidentes de Segunda Federación las redujo a las tres que se han votado esta viernes, aquellas que se entendían como las más «equitativas», apuntan desde la RFEF. La vencedora ha sido la denominada 'opción B', un reparto de grupos elaborado con inteligencia artificial que, pese a no convencer a todos, ha sido elegida por mayoría.

Grupo duro

Así pues, Basconia, Sestao River, Gernika y Amorebieta tendrán como rivales a los vecinos Alavés B, Eibar B, Real Unión y Beasain; a los riojanos UD Logroñés, SD Logroñés, Náxara y Alfaro; Tudelano y Mutilvera como representantes navarros; y al Deportivo Aragón, Ebro, Ejea y Utebo desde tierras aragonesas.

Todos ellos pelearán por un único puesto de ascenso directo en un grupo que no será absoluto sencillo, ya que en él se dan cita tres descendidos desde Primera RFEF como son el River, los de Urritxe y los de Stadium Gal, junto con los dos equipos logroñeses, siempre aspirantes a todo, y los filiales como el armero, que le puso las cosas muy complicadas al Arenas esta pasada campaña.

Queda por conocer todavía cuándo tendrá lugar el pistoletazo de salida para la competición, estimado para el primer fin de semana de septiembre, y, sobre todo, el calendario. A diferencia de la Primera RFEF, la Segunda Federación es categoría no profesional, por lo que no se dará a conocer en el acto que la Federación tiene previsto realizar el próximo 1 de julio.