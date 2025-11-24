El Basconia es el nuevo colista pese a su valioso empate

Peru Olazabal Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:32 Comenta Compartir

El Basconia se estaba mostrando denostado en su arranque en Segunda Federación. Era incapaz de sumar puntos, muchas veces condenados por detalles o errores impropios de la categoría. Después de cuatro derrotas consecutivas, su única victoria esta temporada ante el Náxara (2-0) parecía que podía darle alas. No obstante, después de este triunfo, vinieron otros cuatro tropiezos. Una situación que evidenciaba su crisis de resultados, incrustado en los puestos de descenso e incapaz de mostrar capacidad competitiva para levantarse.

En este delicado contexto, el cuadro basauritarra recibió el pasado sábado a uno de los grandes colosos del grupo, tal y como es la UD Logroñés. El conjunto riojano, con uno de los mayores presupuestos y una de las plantillas más completas de la liga, visitaba Artunduaga en mitad de un bache de resultados. Había perdido sus dos anteriores encuentros frente al Sestao River (1-0) y el Eibar B (0-1). Entonces, quedaba por ver quién estaba más tocado y quién tenía mayor resiliencia. Aunque el empate a tres final no pudo sacar de dudas a nadie, en este sentido.

Lo cierto es que el Basconia pudo soñar con dar la campanada desde muy pronto. El defensa central Álex Carril adelantó a los gualdinegros en el minuto doce. Poco después, Sergio Camacho devolvió las tablas, pero los goles de Ander Peciña e Igor Oyono hicieron que los de Bittor Llopis se fueran al descanso con dos tantos de ventaja. En ese momento, solo una debacle parecía poder evitar el que habría sido un hito y un posible punto de inflexión en la dinámica de los cachorros.

Pues, lamentablemente, en el tramo final, la UD Logroñés logró recortar esa distancia mediante los goles de Aitor Pascual y Quique Rivero. Finalmente, el segundo filial del Athletic se tuvo que conformar con un empate agridulce (3-3). Un resultado que puede considerarse positivo por la entidad del rival que tenía enfrente y por la dinámica que arrastraba, pero que dejó mal sabor de boca por el modo en el que les remontaron.

Más goles en un partido

En cambio, lo peor estaba aún por llegar. El que dio la sorpresa fue el Alfaro, que era colista, cuando venció por 2-0 a un Tudelano que estaba en segunda posición. La victoria de los riojanos provocó que el Basconia cayera a la última posición. Es colista con sólo siete puntos en doce jornadas. Ahora son otros siete puntos los que le separan de la permanencia. Aunque también hay un registro que invita al optimismo. Y es que han recuperado el olfato goleador. No marcaba más de un tanto en un mismo partido desde la primera jornada, en la que empató a dos contra el Utebo. Ahora el reto es dejar la portería a cero. Algo que ha logrado dos veces.