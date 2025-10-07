El Basconia continúa de capa caída en este arranque de Segunda Federación

El Basconia ha ido de más a menos en este nuevo reto que le entrañaba la Segunda Federación. Pese a la inexperiencia y la juventud ... de sus integrantes, su puesta en escena fue una agradable sorpresa. Los basauritarras lograron empatar frente a dos colosos del grupo como el Utebo, que le remontó en el tramo final para acabar 2-2, y la SD Logroñés, contra la que fallaron un penalti en los minutos finales. Desde luego, parecían totalmente capacitados para competir contra cualquiera y realizar una buena actuación este curso. Sin embargo, con el transcurso de los encuentros, esas buenas sensaciones se están desdibujando y ahora todo se ve algo más complicado.

Después de esas dos primeras jornadas, el Basconia no pasó del empate contra el Alfaro (2-2) a domicilio y hace dos semanas concedió su primera derrota ante el Deportivo Aragón en Artunduaga (1-2). El panorama ya no era tan alentador. De hecho, les tocó visitar Urritxe este pasado domingo estando ya en puestos de descenso. Allí le esperaba un Amorebieta recién descendido, que es, a priori, uno de los candidatos a pelear por el ascenso. Aunque tampoco están firmando un inicio demasiado esperanzador. En ese momento, estaban solo dos puntos por encima del propio Basconia, con cinco puntos en los primeros cuatro envites.

Se trataba, por lo tanto, de un derbi vizcaíno de necesidades, aunque todavía con toda la temporada por delante para revertir sus dinámicas. En Urritxe hubo mucha expectación por ver este duelo y algunas de esas grandes promesas que brillan en la UEFA Youth League. Respecto al partido del miércoles en el que el Athletic venció por 0-4 al Borussia Dortmund, repitieron de titulares hasta cinco jugadores de inicio con los basauritarras: Simón García, Telmo Zarandona, Beñat Larrea, Selton Sued e Igor Oyono. En la primera parte, el Basconia impuso su ritmo de juego, ejerció una clara superioridad e incluso fue capaz de embotellar por momentos al Amorebieta.

Sin embargo, el marcador no se movió en el primer tiempo. En la segunda mitad, los azules ajustaron la presión, fueron capaces de robar más alto y hacerse con el mando. No perdonaron los locales, que se adelantaron en el minuto cincuenta por medio de Aitor Torrico, cedido por el Athletic. Los de Bittor Llopis fueron capaces de responder rápido con un tanto de Igor Oyono solo trece minutos más tarde. Es el primer gol del delantero de 17 años con el Basconia, igualando su marca del año pasado en el Bilbao Athletic. Finalmente, la insistencia del Amorebieta tuvo su premio y Arzalluz anotó en el tramo final el 2-1 definitivo, que deja al Basconia antepenúltimo.