El Amorebieta suma un valioso empata en Urritxe

Fernando Romero Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:59

No pudo lograr una victoria que seguramente le habría hecho acabar la jornada en puestos de play-off, pero al menos el Amorebieta logró salvaguardar un punto en el duelo directo contra el Deportivo Alavés B en Urritxe, que sigue siendo un fortín. Fue un duelo más táctico que brillante, en el que los de Aitor Zulaika tiraron de solvencia para mantener por tercera jornada consecutiva su portería imbatida, pero les faltó también la clarividencia ofensiva de otros días.

Amorebieta y Alavés B demostraron desde el inicio porqué son dos equipos aspirantes a estar en la zona noble de la tabla. Bien pertrechados atrás, plantearon un duelo eminentemente táctico, especialmente en la primera mitad. Fue el filial albiazul el que entró mejor al encuentro, metiendo en su parcela a los de Aitor Zulaika y obligándoles a trabajar en defensa, sobre todo con acciones a balón parado, pero sin llegar a inquietar a Altamira.

Amorebieta Altamira; Ceballos (Arratibel, 60'), Odei, Entrecanales, Mendibe, Castañeda; Arzalluz (Asier Sánchez, 60'), Fausto (Marouane, 66'); Zorrilla (Reka, 83'), H. Rodríguez, Torrico (Etxaniz, 66'). 0 - 0 Alavés B Gregoire; Egouitz, Xanet Oláiz, Paco Sanz, Ballestero; Juanma (Izei, 69'), Garrido, Moreno, Pinillos (Aimar González, 89'); Mañas, Morcillo. Árbitro: Adrián Vega Portilla (comité cántabro). Amonestó a Fausto Tienza, Arratibel, Entrecanales por el Amorebieta; y a Garrido, Paco Sanz, Egoitz Muñoz, Viso, Pinillos por el Alavés B.

Los zornotzarras, por su parte, fueron mejorando a medida que avanzó el crono. Fueron teniendo cada vez más presencia con la pelota y comenzaron buscar las bandas para generar llegadas de cierto peligro. Aitor Torrico, quien en el primer minuto de partido intentó sorprender sin éxito desde campo propio, probó fortuna con un potente disparo desde la corona del área que se le marchó ligeramente alto.

En el tramo final del primer acto, fue mejor el Amorebieta, aunque le faltó precisión en último tercio de campo. Aún así, estuvo a punto de adelantarse en el marcador con un centro chut de Gonzalo Zorrilla que Gregoire Stanislas tuvo que despejar de puños en junto a la escuadra.

Más abierto estuvo el segundo periodo, con fases alternas de dominio y, ahora sí, ocasiones para haber decantado la balanza a su favor. Como en el arranque, el Alavés B entró mejor y comenzó asediar el área vizcaína. Egoitz Muñoz probó fortuna con un disparo de falta que se fue al lateral de la red y Aitor Mañas remató de cabeza escorado, también sin acierto. Aunque la mejor de todas para el miniglorias la tuvo Izei Hernández, recién entrado al partido. Enganchó un disparo potente con el exterior de lka zurda que se estrelló en la madera.

El Amorebieta fue capeando el temporal como pudo, y tocó a rebato en el tramo final del encuentro. Unos últimos minutos de juego en los que acumuló varias y muy claras oportunidades para haberse quedado con los tres puntos. Y en casi todas ellas, con un mismo protagonista: Ion Etxaniz.

El ariete no llegó por centímetros a un buen centro desde la derecha en el 84'. Dos después, anticipó en primer palo para enganchar un buen testarazo que el portero se quitó de encima como pudo. En la siguiente acción, peonó el balón atrás y Odei mandó por encima del larguero el remate, cuando estaba totalmente solo en el área. A dos para el final, Entrecanales también pudo anotar, pero un defensa sacó en la misma línea de gol la pelota.