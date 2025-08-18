El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Más de dos kilómetros de retenciones en el Txorierri por un accidente en Sondika sentido Bilbao
CD Moscardó
Segunda Federación

El Amorebieta refuerza su medular con Marouane Sennoudi

Los azules siguen perfilando una plantilla que aún cojea en varias posiciones

Fernando Romero

Lunes, 18 de agosto 2025, 14:04

El Amorebieta de Aitor Zulaika sigue dando forma a la plantilla con la que, dentro de tres semanas, iniciará su andadura en Segunda Federación. Los azules ya tienen el grueso del equipo confeccionado, pero aún mantienen posiciones con carencias, y en ello andan trabajando tanto el técnico de Azpeitia como la dirección deportiva encabezada por Jabi Luaces.

La línea con menos efectivos es el centro del campo, una parcela que cuenta ya con un nuevo refuerzo. Se trata de Marouane Sennoudi, mediocentro de 23 años que recala en Urritxe tras finalizar su vinculación con el Moscardó del mediático -y polémico- Javi Poves. Con un potente físico y buena zancada, el futbolista marroquí a punta a ser un refuerzo importante para los zornotzarras en la zona ancha.

En el cuadro madrileño es donde Sennoudi ha ido adquiriendo relevancia durante las dos últimas temporadas. Hace dos cursos, fue uno de los jugadores destacados en el ascenso a Segunda Federación del Moscardó. Participó en 35 partidos y anotó un gol. La campaña pasada, ya en el cuarto peldaño del fútbol español, tuvo de nuevo un papel relevante en el cuadro blanquirrojo, ya que fue titular en 27 de las 34 jornadas, sumando un gol más a su casillero.

Doble cita

Marouane Sennoudi trabaja ya junto al resto de sus nuevos compañeros para preparar una semana con mucha carga y trabajo para los azules. Y es que los de Aitor Zulaika tienen por delante un doble compromiso. El más inmediato, el choque ante el Sestao River en Las Llanas (19:00h) de este miércoles, correspondiente a la segunda ronda de Copa Federación.

Ya el sábado, el Amorebieta participará en un torneo triangular en Sarriena que le llevará a medirse contra el Leioa y el Portugalete, a partir de las 11:00 horas.

