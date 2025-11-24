El Amorebieta, obligado a afinar su puntería

Fernando Romero Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:37 Comenta Compartir

Si el Amorebieta de Aitor Zulaika no termina de carburar como debería, o como se podría esperar de él, una de las explicaciones principales habría que buscarla en la parcela anotadora. No porque el zornotzarra sea un equipo que no marque goles, ya que en ese apartado se mueve en unos guarismos medios para su grupo. Tampoco porque encaje demasiados, dado que los azules también se mueven ahí en una zona ni fría ni caliente, además de venir mejorando notablemente sus prestaciones defensivas en las últimas jornadas.

El problema, o mejor dicho, el lastre principal del equipo, es que le cuesta demasiado convertir su más que notable producción ofensiva en goles. Una circunstancia que se ha repetido ya en bastantes encuentros a lo largo de la presente temporada y que sigue condicionando sobremanera sus partidos.

En sus filas, el Amorebieta tiene goleadores contrastados y otros en ciernes, como bien pueden ser Etxaniz y Torrico. También Gonzalo Zorrilla o Arzalluz. Incluso el lateral Julen Castañeda, que suma ya tres dianas. El problema viene dado de la falta de acierto en esos metros finales.

Escasos

En las últimas tres jornadas, la pólvora parece haberse mojado. Solo dos goles en tres partidos, suficientes eso sí para sumar cinco puntos sobre nueve posibles y mantenerse a la estela de la zona noble de la tabla. Pero es esa falta de anotación, de contundencia para definir, la que le está impidiendo dar el paso adelante necesario para asaltar los puestos de play-off.

En el duelo de esta última jornada en Urritxe ante el Náxara, la historia se repitió para los de Zulaika. Le costó, pero cuando empezó a generar ocasiones sólo pudo convertir una, la que anotó Torrico para salvar un empate ante los riojanos. Un segundo encuentro consecutivo ante su afición que acaba en tablas, un premio menor y con sabor agridulce.

«Una de nuestras carencias es que tenemos que dar todavía un paso adelante más», lamentaba Zulaika tras el encuentro. «Cuando necesitas cuatro o cinco ocasiones para meter un gol, suelen venir los problemas. Ellos, en la segunda que han tenido, se han puesto por delante», relataba el de Azpeitia.

En lo positivo, el titular del banquillo de Urritxe destacaba la respuesta ofrecida por los suyos tras el mazazo. «El equipo tiene mucho mérito porque ha reaccionado, ha empatado con un buen gol y hemos tenido más acercamientos al área. Al final, hemos estado más cerca de ganar que de perder», elogiaba. «El equipo lo ha dado todo, no puedo pedir más. Pero tiene que mejorar esas dos o tres cosas que tenemos detectadas. Se ha dado un paso adelante, pero todavía hay margen de mejorar», lanzaba Zulaika.