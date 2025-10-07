El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sammy Lee, leyenda Red: «El Athletic y el Liverpool somos únicos en el mundo» Luis Ángel Gómez

Sammy Lee, leyenda Red: «El Athletic y el Liverpool somos únicos en el mundo»

El exjugador regresa a Bilbao más de cuarenta años después de aquel partido europeo para revivir la esencia que une a dos ciudades tradicionalmente industriales directamente relacionadas con el fútbol

J. A. Pérez Capetillo

Martes, 7 de octubre 2025, 14:46

Han pasado más de cuatro décadas desde que Sammy Lee visitara Bilbao por primera vez, en los años ochenta, vistiendo la camiseta del Liverpool. Entonces ... la ciudad era gris e industrial. «Era muy similar a mi Liverpool», recuerda. «No he vuelto desde los 80, y ver el cambio es absolutamente fantástico. Liverpool también ha cambiado mucho. Pero seguimos teniendo ese espíritu obrero, igual que aquí».

