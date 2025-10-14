Récord de Unai Simón y regreso de Laporte

Iván Orio Martes, 14 de octubre 2025, 22:39 Comenta Compartir

Unai Simón, titular con España sea quien sea el rival, se convirtió este martes en el partido ante Bulgaria en el futbolista del Athletic con más internacionalidades (54) al superar a Joseba Etxeberria (53). El meta rojiblanco, uno de los jugadores de la máxima confianza de Luis de la Fuente, ha adquirido un enorme peso en el vestuario de La Roja, hasta el punto de que en numerosas ocasiones ha ejercido de portavoz de sus compañeros cuando quieren pronunciarse sobre algún asunto. Fui Luis Enrique quien le llamó por primera vez y, desde entonces, la portería de la selección ha sido de su propiedad, también cuando el asturiano fue destituido tras la debacle del Mundial de Catar pata ser relevado por el riojano.

Sus galones —es el capitán– le han convertido en la voz de los veteranos y en el principal apoyo de los más jóvenes y también de los debutantes. Con una Eurocopa y una Liga de Naciones a sus espaldas, competiciones en las que sus intervenciones fueron decisivas, el alavés mira ya con la máxima ambición al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde está llamado a convertirse en el guardián de La Roja. La fe del seleccionador en Simón es tan fuerte que no tuvo reparo alguno en darle la titularidad después de verse obligado a pasar por el quirófano y a pesar de que, una vez dejada atrás la convalecencia, no disputaba todos los minutos con el Athletic y los compartía con Julen Agirrezabala.

El pasado sábado, en el Martínez Valero frente a Georgia, el rojiblanco fue un espectador más en el estadio. En Valladolid tuvo que estar más activo. Con el pie en los minutos iniciales, para salvar la primera línea de presión de Bulgaria, casi al final del primer tiempo, en un susto tras una pérdido en el centro del campo que permitió al rival pisar el área por primera vez con peligro, y a los 60 minutos, en un mano a mano en el que cerró bien la puerta.

Por la izquierda

A su izquierda Simón tenía a Laporte, que llegó a la concentración por la lesión de Huijsen y que, once meses después de vestir la camiseta de La Roja por última vez, volvió a ser titular transcurridas varias semanas desde su enrevesado fichaje por el Athletic desde el fútbol saudí. Participó bastante en el juego porque Pedri, el director de orquesta de España, tendía a caer a su banda para iniciar desde allí su nuevo recital en la sala de máquinas. Vivián, que en la 'ventana' de septiembre no se estrenó, entró en el minuto 71. Los centrales del Athletic juntos en la selección.