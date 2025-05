Los problemas de Bruno Fernandes con la traducción en euskera

Javier Ortiz de Lazcano Martes, 20 de mayo 2025, 20:40 Comenta Compartir

Hay tres idiomas oficiales en la final de la Liga Europa, el inglés, el castellano y el euskera. Esto significa que en las conferencias de Prensa se puede hacer preguntas en cualquiera de ellos y que hay un sistema de traducción para llevar las cuestiones y sus respuestas a las otras dos lenguas.

El United sentó a tres protagonistas ante los medios, su entrenador, Rúben Amorim, el capitán Bruno Fernandes, y el central Harry Maguire. Janire Fragua, de ETB, preguntó al segundo de ellos. «Me gustaría formularla en euskera si es posible», le dijo a Bruno Fernandes antes de indicarle que se debía colocar los auriculares para escuchar la traducción. Fue la única cuestión en ese idioma en la conferencia.

El portugués, que habla muy bien castellano, se confundió y contestó con un «yo entiendo» que sorprendió a todos. «¿Entiendes en vasco?», insistió la periodista. «Español sí, vasco no», confesó el portugués entre risas antes de colocarse los auriculares de traducción.

Fragua lanzó su pregunta en euskera en la que le recordó que en la semifinal anotó dos goles en San Mamés y quiso saber si cree que con una marca similar será suficiente para alzar el título.

El jugador del United puso cara de extrañeza. «No entiende vasco tampoco el traductor», se excusó. ¿Qué sucedió? No queda claro porque la pregunta sí se tradujo a nivel interno. ¿Quizá no la escuchó bien?, ¿se puso tarde los auriculares? o ¿los suyos no funcionaban? La compañera reformuló la cuestión en castellano y el luso respondió.