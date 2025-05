Los elogios del United al Athletic: «El ambiente de San Mamés es de los mejores»

El United renunció a entrenar en San Mamés, lo que sí hizo el Tottenham. Los de Manchester ya conocen perfectamente San Mamés, un campo en ... el que se impusieron 0-3 al Athletic en un partido marcado por un controvertido arbitraje que irritó a jugadores e hinchas rojiblancos. Los futbolistas de Rúben Amorim se limitaron a saltar al césped, pasear durante diez minutos por él. El entrenador, Bruno Fernandez y Maguire atendieron a los medios. Los demás se retiraron a su hotel.

San Mamés trae grandes recuerdos a las dos estrellas del United que comparecieron en una sala de Prensa abarrotada con más de cien periodistas. Bruno Fernandes anotó dos dianas en el 0-3 de la ida de la semifinal. «Ojalá vuelva a marcar dos, aunque el contexto es diferente. El poder marcar tres goles en su campo al Athletic no es muy común. San Mamés es de los mejores ambientes en los que he jugado. Esta vez estoy más feliz con más gente del United en las gradas para obtener el mejor resultado posible de esta final», señaló el internacional luso. Y advirtió que, que no busca protagonismo: «No estoy aquí pensando en ser uno de los capitanes que levante el trofeo. Lo importante es que nuestro equipo lleve el trofeo a Manchester».

Amorim llegó en noviembre y ha protagonizado una temporada muy extraña. No ha conocido la derrota en Europa, pero en las competiciones domésticas los resultados han sido muy decepcionantes y han costado durísimas críticas de los medios. Al punto de que es habitual que le pregunten a ver si considera justo que el decimosexto en la Premier pueda jugar la próxima Liga de Campeones.

El portugués es muy franco en las conferencias de Prensa, lo que le ha creado dificultades, como cuando hace unas semanas lamentó dirigir al «peor United de la historia». Ante la posibilidad de su primer título, midió más sus palabras. «La gente verá a nuestro equipo de otra manera si gana la Europa League, ya que ganar un título europeo es realmente importante. Nada va a cambiar nuestra temporada, pero ganar un título europeo puede ayudarnos a tener esa sensación para construir un futuro», se esperanzó.

De hecho, estaba relajado y de buen humor, como se comprobó cuando Bruno Fernandes arrancó a contestar una pregunta dirigida a él. «Él quiere mi puesto», bromeó.

El entrenador se mostró satisfecho por recuperar a los lesionados Yoro, Zirkzee y Dalot. «Es muy bueno para nosotros. Pueden ayudarnos a ganar el partido, aunque estarán limitados en los minutos que podrán jugar».