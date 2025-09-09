El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Arenas pidió en la primera jornada ante el Arenteiro la revisión de un posible gol local en el minuto 3. El colegiado revisó la jugada en el monitor y decretó que el balón no había entrado. Manu Cecilio

Así es el VAR de la Primera Federación

La Federación ha estrenado esta temporada el Football Video Support (FVS), un sistema de videoarbitraje más económico y con reglas diferentes al tradicional

Aitor Echevarría

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:05

El fútbol español vive esta temporada un experimento que puede marcar un antes y un después en la forma de arbitrar. La Primera RFEF y ... la Liga F se han convertido en el laboratorio donde la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) prueba un mecanismo inédito en nuestro país: el Football Video Support (FVS), una versión simplificada y a demanda del videoarbitraje tradicional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  2. 2

    El peronismo arrolla a Milei en Buenos Aires
  3. 3

    La UEFA impone diez meses de sanción a Yeray, que regresará el 2 de abril
  4. 4

    GKS borra su web tras admitir que estaba alojada en el servidor de una empresa israelí
  5. 5

    Los cachorros con los que cuenta Valverde para cubrir el hueco de Laporte el Athletic
  6. 6

    Quizá te espía la cámara de tu móvil y no lo sabes: estas son las señales
  7. 7

    Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros
  8. 8

    El tío de Marc Márquez intimidó a testigos para ocultar el complot para asesinar a su mejor amigo
  9. 9

    Un ertzaina fuera de servicio salva la vida a un matrimonio en una playa cerca de Santillana del Mar
  10. 10 Un rincón lleno de naturaleza para comer rico y barato

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Así es el VAR de la Primera Federación

Así es el VAR de la Primera Federación