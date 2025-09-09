Así es el VAR de la Primera Federación

El fútbol español vive esta temporada un experimento que puede marcar un antes y un después en la forma de arbitrar. La Primera RFEF y ... la Liga F se han convertido en el laboratorio donde la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) prueba un mecanismo inédito en nuestro país: el Football Video Support (FVS), una versión simplificada y a demanda del videoarbitraje tradicional.

El VAR, tal y como lo conocemos en Primera y Segunda División, exige una infraestructura costosa, una sala VOR con un equipo completo de árbitros de vídeo, decenas de cámaras, una red de comunicación inmediata y un despliegue técnico que, sencillamente, no es sostenible para competiciones con menos recursos. El FVS nace precisamente para cubrir esa carencia. Es más barato, más manejable y, en muchos sentidos, más democrático.

La principal novedad es que los entrenadores adquieren protagonismo. Cada equipo dispone de dos revisiones por partido que puede activar mediante una tarjeta entregada al cuarto árbitro en el mismo instante en que se produce la jugada polémica. El reglamento es estricto, y si la acción ya ha continuado, no hay marcha atrás. En ese momento, el colegiado principal se dirige a un monitor situado a pie de campo, revisa la jugada y emite la decisión final. No hay consultas a un equipo paralelo en una sala VOR, ni interrupciones prolongadas. El árbitro, solo, con la repetición, decide. Los casos revisables están tasados en goles, penaltis, expulsiones directas y errores de identidad. Y hay un matiz estratégico importante: si la revisión confirma la reclamación del equipo, este mantiene su derecho a reclamar en el futuro; si no, pierde el intento.

La mecánica no es nueva en el deporte de élite. El tenis lleva años funcionando con el 'ojo de halcón', el voleibol con el sistema 'challenge' y el cricket con un procedimiento similar. En todos ellos son los propios protagonistas quienes gestionan el derecho a revisar los posibles errores en los lances del juego.

El FSV, diseñado por la FIFA, ya ha pasado con nota por algunos exámenes internacionales. Fue probado en el Mundial femenino sub'20 de Colombia y en el sub'17 de República Dominicana, donde recibió elogios por su agilidad y por lo poco que interfirió en la dinámica de los partidos.

La llegada del sistema a la Primera RFEF y a la Liga F convierte a estas competiciones en un banco de pruebas de primer nivel. La FIFA y la IFAB seguirán de cerca su evolución, midiendo tiempos, resoluciones y la aceptación por parte de entrenadores, árbitros, futbolistas y aficionados.

Para la Federación, es también una herramienta de profesionalización, y un salto cualitativo que otorga prestigio a dos categorías en plena expansión. En un fútbol cada vez más globalizado, donde la justicia tecnológica parece imprescindible y recibe cada vez más críticas por parte de los aficionados, el FVS puede ser el punto intermedio y convertirse en un recurso fiable sin exigir presupuestos millonarios.

Mayor visibilidad

La apuesta no es solo técnica. La implantación del FVS coincide con un refuerzo mediático en la Primera Federación. Las plataformas televisivas han apostado por emitir encuentros de la categoría cada jornada durante el transcurso de la presente temporada, lo que garantiza que el nuevo sistema tenga una exposición mucho mayor de la habitual. Los aficionados, acostumbrados a ver las grandes polémicas arbitrales únicamente en partidos de las primeras categorías del fútbol europeo, podrán comprobar ahora cómo se gestiona la justicia tecnológica en divisiones más modestas.

El fútbol siempre ha vivido con cierta resistencia al cambio. La llegada del VAR en 2018 fue recibida con recelo, y aún hoy genera debates intensos. El FVS, sin embargo, nace con un propósito distinto, y no pretende ser una réplica reducida del videoarbitraje clásico, sino una alternativa adaptada a competiciones con otras necesidades. La temporada 2025-2026 será el gran examen. Si el invento convence, no sería extraño que en las próximas temporadas veamos este modelo extenderse a otras ligas y torneos del resto de Europa.