Unionistas minimiza las opciones de play-off del Bilbao Athletic

El Bilbao Athletic acusó las ausencias de algunos de sus mejores futbolistas, en dinámica de primer equipo, y sucumbió frente a Unionistas (0-1), que logró en Lezama su primera victoria a domicilio de la temporada. El conjunto salmantino supo defenderse y aprovechó su única opción de marcar para alejarse del descenso. Mientras, con esta derrota, el filial rojiblanco se aleja a cuatro puntos del play-off, el cual parece una quimera.

Bilbao Athletic Santos; Johaneko, Duñabeitia (Beñat García, min. 83), De Luis (Ebro, min. 46), Elías; Gerenabarrena, Lete; Adrián Pérez (Oyono, min. 77), Ibon Sánchez, Azkune (Huestamendia, min. 64); Hierro (Ibai Sanz, min. 64). 0 - 1 Unionistas Iván Martínez; Mikel García, Baz, Ramiro, Vergés; Tur, Rabadán; Moreno (Chuca, min. 77), Arriba (Santamaría, min. 64), Pau Martínez (Ortuño, min. 90); De la Nava (Dani García, min. 64). GOLES 0-1; Rabadán (min. 66).

ÁRBITRO Domínguez Cervantes, del colegio gallego, amonestó a los locales De la Nava, Rabadán, Arriba, Dani García, Ramiro y Santamaría y a los visitantes Gerenabarrena e Ibai Sanz.

El conjunto pilotado por Jokin Aranbarri se presentaba en Lezama con las bajas de Xabi Iruita, Ander Izagirre y Endika Buján -convocado contra el Alavés-, además de los tres futbolistas de campo que Ernesto Valverde llevó a Old Trafford el pasado jueves, como son Alejandro Rego, Aingeru Olabarrieta e Iker Varela. Los dos primeros repiten convocatoria ante el cuadro babazorro. Seis importantes bajas repuestas con las promociones desde el Basconia de Adrián Pérez -titular-, Iker Monreal, Beñat García, Peio Huestamendia y Aritz Conde.

El primer tiempo fue muy parejo. El Bilbao Athletic llevó la iniciativa ante un Unionistas con las líneas muy juntas, que dejó patente por qué solo había encajado un gol en los últimos tres partidos y no había visto puerta en los anteriores cuatro. En un principio, los rojiblancos solo contraían cierto peligro por medio de las progresiones de sus laterales. Los dos primeros intentos de abrir la lata vinieron a raíz de centros de Javier Elías, pero los remates de cabeza de Adrián Pérez y Asier Hierro fueron directamente a las manos de Iván Martínez.

En el último cuarto de hora del primer tiempo, la escuadra local aumentó su ofensiva, disponiendo de dos buenas oportunidades para ponerse por delante. Johenko lo intentó con una buena jugada individual, con varios recortes en área contraria, pero cuyo disparo fue repelido a córner por Ramiro Mayor. La más clara nació en base a un excelente pase filtrado de Ibon Sánchez que dejó solo ante el portero a Ekain Azkune. Sin embargo, en el uno contra uno, Iván Martínez se hizo grande y pudo salvar los muebles a los suyos. Todo quedaba a expensas de lo que ocurriera tras el paso por vestuarios en un partido hasta entonces muy cerrado.

Unionistas aprovecha la única

Lejos de verse un encuentro más atractivo después del descanso, todo se templó aún más. Las dificultades para llegar con peligro a ambas áreas eran todavía mayores. De hecho, no hubo ningún solo acercamiento reseñable durante los primeros veinte minutos de juego de dicha segunda mitad. No obstante, Unionistas fue preciso en cuanto dispuso de la primera oportunidad de dar la sorpresa. En el minuto 66 tuvo la primera opción clara para marcar y no la desaprovechó. Los charros realizaron una rápida transición en la que Dani García encontró a Rabadán en la frontal del área y éste armó un buen disparo imposible de atajar para Mikel Santos.

La reacción de los cachorros fue inmediata. Enseguida embotelló a los salmantinos buscando la igualada. Huestamendia estuvo a punto de devolver las tablas en su debut con el filial, con una buena acción por izquierda. Poco después, pudo hacerlo Elías con un disparo que se le marchó demasiado cruzado. Aunque la más clara para empatar la protagonizó Gerenabarrena en el minuto 89, con una falta directa que estrelló en el travesaño.