De la Sota: «Aquí no tiene que estar nadie que no esté totalmente seguro de que podemos ganar a cualquiera»

Tras diez encuentros consecutivos invicto, el Barakaldo perdió frente a Osasuna Promesas el sábado pasado (2-0). Aun así, Imanol de la Sota indicó que ... han tratado de «tener la misma tranquilidad que cuando los resultados son positivos». Lo necesitarán para tratar de puntuar ante uno de los grandes 'cocos' de la categoría, como el Racing de Ferrol.

«Es un equipo con jugadores de un nivel altísimo en todos los puestos», valoró el técnico de los gualdinegros. De la Sota incidió en el buen juego asociativo de su rival y en la importancia de robarles el balón en campo contrario para que «no estén cómodos», indicó.

Asimismo, se encomendó a la fortaleza que han hecho de Lasesarre, donde siguen invictos, para tratar de superar un reto «muy duro». Pese a la dificultad que entraña el choque, «aquí no tiene que estar nadie que no esté totalmente seguro de que podemos ganar a cualquiera», exclamó. Del mismo modo, acerca de las bajas, deslizó que «hay dos jugadores en el mismo puesto que no van a estar», sin especificar quiénes son.