Imanol de la Sota observa atento un partido del Barakaldo en Lasesarre. Mireya López
Primera Federación

De la Sota: «Aquí no tiene que estar nadie que no esté totalmente seguro de que podemos ganar a cualquiera»

Barakaldo CF-Racing de Ferrol | Domingo 16:00h ·

El técnico gualdinegro confía en su fortaleza en Lasesarre, donde siguen invictos, para tratar de tumbar al Racing de Ferrol

Peru Olazabal

Barakaldo

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:56

Tras diez encuentros consecutivos invicto, el Barakaldo perdió frente a Osasuna Promesas el sábado pasado (2-0). Aun así, Imanol de la Sota indicó que ... han tratado de «tener la misma tranquilidad que cuando los resultados son positivos». Lo necesitarán para tratar de puntuar ante uno de los grandes 'cocos' de la categoría, como el Racing de Ferrol.

