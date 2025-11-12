Solo Ispizua se libra de las rotaciones en un Barakaldo plagado de competitividad

Peru Olazabal Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:36 Comenta Compartir

Imanol de la Sota dejó claro desde el primer día que se sentó en el banquillo de Lasesarre, hace ya cuatro temporadas, que da un gran valor a la competitividad de su plantilla. Le gusta cada uno de los jugadores tenga su papel, su momento y que todos ellos se mantengan enchufados durante todo el curso. La manera de hacer esto posible es darles oportunidades a cada uno de ellos, rotando mucho los onces titulares. Pues bien, esta temporada no es una excepción y solo el portero, Ibon Ispizua, puede presumir de ser un fijo, hasta ahora.

El guardameta de 22 años lo ha jugado todo en estas once primeras jornadas de Primera Federación. Beñat de Jesús, hasta el pasado domingo, también había salido de inicio siempre. No obstante, su lugar en el lateral derecho ante la Ponferradina lo ocupó Iker Pedernales, relegándole al banquillo por primera vez. Ahora todos los jugadores de campo saben lo que es empezar de suplente.

El propio De Jesús y Markel Arana han sido diez veces de inicio; Unai Naveira y Julen Huidobro en nueve; Unai Dufur, Oier López y Eric Pérez en ocho; Víctor San Bartolomé y Aitor Galarza en siete; Ekaitz Molina, Saliou Mandiang y Álex Valiño en cinco; Iker Ropero, Iker Pedernales e Iñigo Muñoz en cuatro; José de León en tres, y Urtzi Albizua y Sabin Merino, en dos. Nunca han sido titulares: Iván Castillo, que solo jugó cinco minutos en el encuentro en el que se lesionó, Gaizka Campos, Borja García, Javier Vicario y Marc Torra, aún sin debutar esta campaña.