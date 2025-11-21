«Puedo hacerme un hueco, un jugador siempre confía en que va a jugar»

Marc Torra, quien debutó el pasado con el Barakaldo, en Lasesarre.

Peru Olazabal Barakaldo Viernes, 21 de noviembre 2025, 08:35

Marc Torra fue la gran novedad del último encuentro del Barakaldo. El mediapunta de 21 años debutó con los gualdinegros frente a Osasuna Promesas. El joven leridano, última incorporación de los baracaldeses el 3 de septiembre, ha vivido un largo periodo de adaptación al equipo hasta poder participar por primera vez. Ahora desea seguir aportando en el verde.

–El curso pasado entra en nueve convocatorias de Segunda División con el Huesca. ¿Por qué acaba saliendo?

–Yo acababa contrato, así que mi representante y yo fuimos hablando con el Huesca. Había muchos cambios en el club y no les veíamos muy convencidos de qué hacer conmigo. No se mojaban, no daban un paso claro hacia adelante, así que salí para buscarme la vida.

–En verano hizo cuatro semanas de pretemporada con el Valladolid Promesas. ¿Por qué tampoco cuajó?

–Yo había fichado por el Valladolid, aunque no había firmado. A mí me transmitieron que era nuevo jugador del 'Promesas'. Empecé la pretemporada con ellos, entrenaba con el grupo, jugaba los amistosos...Todo normal. A las cuatro semanas, me llaman para decirme que no tienen ninguna ficha libre porque no había salido la gente que querían que saliera. No me podían asegurar nada, así que podía esperar hasta el último día para ver si se liberaba un hueco, pero me dijeron que lo mejor era que me buscara algo. De todos modos, se portaron bien conmigo y me ayudaron en todo lo posible.

–Finalmente, ficha por el Barakaldo a comienzos de septiembre. ¿Fue duro un verano con tantas incógnitas?

–Sí...Muchos nervios por saber a dónde iba. Además, las plantillas, a esas alturas, ya están muy cerradas. Tenía opciones, pero estuve esperando a la mejor. Al final, encantado porque el Barakaldo era la mejor opción, sin ninguna duda.

–¿Qué le ha sorprendido del Barakaldo?

–Es un club muy profesional y a la vez muy familiar. El grupo es espectacular. Cuando sales de un filial a un primer equipo, tienes miedo de cómo será el vestuario, pero los compañeros se portan conmigo de forma espectacular y me ayudaron mucho desde el principio.

–Han pasado más de dos meses desde que llegó, hasta su debut. ¿Cómo ha vivido este periodo?

–Pues estás con la incógnita de y si no juego, y si no cuento para el entrenador, y si me he precipitado... Evidentemente, un jugador siempre quiere jugar y lo pasas un poco mal, pero el club ha hecho que no me sintiera solo, nunca me he sentido apartado. Me transmitían tranquilidad, era consciente del proceso de adaptación y me han acompañado.

–¿Cómo se definiría como futbolista?

–Soy un jugador dinámico, bastante ofensivo. Me manejo bien con balón, en las conducciones, fijar a los rivales, superar líneas...Aunque en defensa también soy exigente conmigo mismo. Soy cumplidor con lo que me toque hacer de trabajo y presión.

–Tiene mucha competencia en su puesto. ¿Confía en hacerse con un hueco?

–Sí. Un jugador siempre confía en que va a jugar. En mi caso, pienso que sí me puedo hacer un hueco.

–¿Y a qué cree que puede aspirar este Barakaldo?

–Pienso que somos un equipo que va a competir todos los partidos. Creo que podemos hacer muy buena temporada. El techo nos lo podremos nosotros. No hay rival al que no podamos ganar.