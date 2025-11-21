La prohibitiva 'cláusula del miedo' que impuso el Tenerife al Arenas con su estrella Babá

El Arenas no podrá contar con Babá Diocou, una de las grandes revelaciones de la Primera Federación, en el partido que le enfrentará el sábado ... ante el Tenerife a las 18:30 en Gobela. El delantero de 20 años está cedido por el conjunto canario. Su rendimiento ha causado impacto. Lleva tres goles y dos asistencias. Sin embargo, esta pieza clave no podrá estar disponible ante el líder del grupo por la llamada 'cláusula del miedo'.

Este punto es habitual en los contratos de cesión. Como no se puede impedir a un jugador medirse a un equipo, lo que se hace es poner una cifra prohibitiva. En el caso de Babá ronda el millón de euros, según ha podido saber EL CORREO.

Es una cantidad astronómica para el Arenas, con apenas 350.000 euros en gastos de plantilla en su campaña de estreno en Primera Federación y un presupuesto total para el club del entorno de 1,2 millones. La del miedo es la única cláusula que tienen firmada Tenerife y Arenas. La de recuperarle en el mercado de invierno no está reflejada con ninguna cantidad.

Babá se incorporó este verano a la disciplina arenera en préstamo desde el Tenerife en una operación fraguada con mucha rapidez y sigilo. Tanto que, aunque sorprenda, ni siquiera el propio técnico del cuadro chicharrero sabía que pertenecía al club.

«Me enteré de que era del Tenerife el día que metió el primer gol, y me dijeron que era nuestro», lanzó Álvaro Cervera en rueda de prensa. «Me imagino que si no está aquí es porque en ningún momento pudo estar, por el tema de las fichas», apostilló.