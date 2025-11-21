El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Babá celebra su gol al Cacereño en Gobela. Yvonne Iturgaiz

La prohibitiva 'cláusula del miedo' que impuso el Tenerife al Arenas con su estrella Babá

El atacante no podrá jugar este sábado ante los canarios porque los getxotarras tendrían que pagar un millón a los canarios

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Bilbao

Viernes, 21 de noviembre 2025, 08:38

El Arenas no podrá contar con Babá Diocou, una de las grandes revelaciones de la Primera Federación, en el partido que le enfrentará el sábado ... ante el Tenerife a las 18:30 en Gobela. El delantero de 20 años está cedido por el conjunto canario. Su rendimiento ha causado impacto. Lleva tres goles y dos asistencias. Sin embargo, esta pieza clave no podrá estar disponible ante el líder del grupo por la llamada 'cláusula del miedo'.

