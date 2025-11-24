El irregular primer tercio de competición del Arenas La goleada sufrida a manos del Tenerife en Gobela coloca de nuevo al histórico en situación delicada

Ser un novato en la categoría tiene cosas que se dan prácticamente por hechas y asumidas con el arranque de la competición. La más obvia, es que no será una temporada sencilla. Acoplar a los nuevos integrantes de la plantilla, adaptarse al nuevo entrenador y completar ese innegociable proceso de adaptación a la Primera Federación son pasos fijos en la hoja de ruta a seguir.

Unas fases que el Arenas ha ido completando con mayor o menor éxito y que ahora, con el primer tercio de competición ya completado, permiten extraer unas tibias conclusiones, a sabiendas de que aún queda muchísimo por delante en una categoría tremendamente abierta y muy propicia a sustos.

Tras las primeras trece jornadas, el histórico se encuentra en puestos de descenso, con 15 puntos, los mismos que el Ourense, el primero en librarse de la quema. Pero es que el Real Madrid Castilla, que cierra el play-off, está a seis de distancia. Dos partidos. Un dato para poner en contexto el equilibrio y las mínimas diferencias que hay en la clasificación.

Obviamente, el lastre para los de Jon Erice siguen siendo los partidos disputados lejos de casa, con tan solo un punto logrado en seis desplazamientos. Las sensaciones han mejorado en las últimas jornadas y los merecimientos han sido mayores, pero la realidad sigue siendo cruda.

Muy superior

Una situación que, en cierta medida, se venía compensando con los grandes resultados que los de la margen derecha venían logrando en su hasta ahora inexpugnable fortín de Gobela, que le han llevado a ser uno de los mejores locales del grupo. Sin embargo, un vendaval llamado Club Deportivo Tenerife logró este pasado fin de semana llevarse los tres puntos del feudo getxotarra. Algo que se podía esperar dadas las diferencias abismales entre ambos. Aunque quizá no tanto la facilidad con lo que lo logró el equipo chicharrero, que superó al Arenas desde el pitido inicial usando sus propias armas.

El 1-4 final lo calificaba Jon Erice como «una derrota justa, abultada, creo que debería haber sido incluso por algún gol más porque Anartz ha parado algunas acciones muy buenas». «Nos han superado en todo. En capacidad, en calidad, en intensidad… podía pasar por la entidad del rival. Creíamos que llegábamos muy bien a este partido, pero nos han enseñado qué es el fútbol profesional», lanzaba crudamente el técnico arenero.

«Nosotros tenemos una plantilla muy buena, competitiva, estamos mirando a la cara a todos los rivales. Y eso es de mucho mérito porque la dirección deportiva y el cuerpo técnico han trabajado mucho para poder estar así y poder competir de tú a tú con todos», defendía el titular del banquillo de Gobela. Pero «hemos regalado demasiado», y eso pasó factura. «Quizá con otros equipos, si les regalas cosas, puedes corregir. A esta entidad de rival no puedes», sentenciaba.