Markel Artetxe, jugador del Racing de Ferrol, regresará este domingo a Lasesarre. Racing Club Ferrol

Markel Artetxe | Jugador del Racing de Ferrol

Primera Federación
«Me hace una ilusión tremenda volver a Barakaldo, me hizo creerme futbolista»

Barakaldo CF-Racing de Ferrol | Domingo 16:00h ·

El zaguero eibarrés regresará a Lasesarre con el Racing de Ferrol tras ser parte fundamental de los últimos dos ascensos de los gualdinegros

Peru Olazabal

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:57

El Barakaldo recibe este domingo a las 16.00 horas a uno de los grandes transatlánticos de la liga. Recién descendido de Segunda División y ... segundo clasificado, el Racing de Ferrol es uno de los equipos con mayor cartel de la liga. Por lo tanto, Lasesarre se prepara para vivir un duelo de lo más atractivo. Aunque también hay otro motivo que despierta la ilusión de los gualdinegros. Se trata del regreso de Markel Artetxe, ahora en el cuadro gallego después de tres temporadas en el conjunto fabril.

