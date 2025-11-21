El Barakaldo recibe este domingo a las 16.00 horas a uno de los grandes transatlánticos de la liga. Recién descendido de Segunda División y ... segundo clasificado, el Racing de Ferrol es uno de los equipos con mayor cartel de la liga. Por lo tanto, Lasesarre se prepara para vivir un duelo de lo más atractivo. Aunque también hay otro motivo que despierta la ilusión de los gualdinegros. Se trata del regreso de Markel Artetxe, ahora en el cuadro gallego después de tres temporadas en el conjunto fabril.

Su paso por el Barakaldo dio un giro a su carrera. Llegó en Tercera Federación tras salir de la cantera del Eibar y se marchó, dos años después, a un equipo que roza el fútbol profesional. Markel Artetxe señala a EL CORREO que «allí fue todo rodado, he vivido toda la parte buena del fútbol». «El Barakaldo me ha ayudado a crecer como jugador, como persona y, sobre todo, a creerme futbolista porque es un club en el que en todos los desplazamientos hay afición y ves que puedes hacer feliz a mucha gente», valora el defensa central.

En el cuadro baracaldés, vivió dos ascensos consecutivos e incluso fue parte fundamental del récord de imbatibilidad en el fútbol español de 48 partidos consecutivos sin perder que aún ostentan los gualdinegros. «La clave de aquello es la unión que teníamos, era como ir con la cuadrilla a entrenar y jugar los partidos, teníamos la sensación de que nos conocíamos de mucho antes», resalta. Para el eibarrés también fue un punto de inflexión. «El hecho de coincidir con gente veterana, que había jugado en el fútbol profesional, me ayudó mucho. Traté de ser una esponja y me hizo crecer», indica.

Por todo ello, considera «muy especial» su vuelta a Lasesarre. «Me hace una ilusión tremenda, tengo muchísimas ganas de reencontrarme con ex compañeros y aficionados porque he hecho mucha relación con gente de allí. Los futbolistas pasamos más tiempo juntos que con nuestras familias, así que será muy ilusionante», manifiesta. Su sentimiento gualdinegro es tal que ha visto todos los partidos del Barakaldo por la televisión e incluso estuvo presente en el Anxo Carro, cuando jugaron frente al Lugo.

Historia en el Barakaldo

De hecho, Imanol de la Sota resaltó en rueda de prensa que Artetxe «es alguien muy importante en la historia reciente del Barakaldo». «Es alguien muy querido por la afición y por la gente que hemos estado con él estos años, porque aparte de buen jugador, es un gran chaval, estamos contentos de poder darle un abrazo», amplió el que fue su entrenador las anteriores tres campañas y al que este domingo tendrá en el banquillo de enfrente.

Ahora declara que «me va muy bien por Ferrol, hay muchas similitudes al País Vasco y desde el primer momento he estado muy cómodo». No obstante, tras ser un fijo en el Barakaldo -93 partidos y 89 de ellos como titular-, ahora le está costando hacerse con un hueco en el Racing de Ferrol. Aunque Artetxe dice llevarlo «muy bien». «Hago todo lo que está en mi mano», reseña.

Con su conocimiento de ambas escuadras, espera «un partido muy cerrado». «Ellos querrán llevar todo a ritmos altos y nosotros tenemos que tratar de igualar su intensidad», apunta. Artetxe apostilla que los ferrolanos llevan a cabo un juego combinativo y que tratarán de controlar la posesión en Lasesarre. Por lo tanto, la presión de los baracaldeses jugará un papel importante para tratar de llevarse los tres puntos ante un transatlántico.